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Ekonomi İndirimli elektrik başvurusu nereye yapılır?
Ekonomi

İndirimli elektrik başvurusu nereye yapılır?

Elektrik yardımı başvurusu | Kış mevsimiyle birlikte hanelerin elektrik kullanımı artıyor. Vatandaşlar indirimli elektrik tarifelerine ne zaman nasıl başvuru yapabileceklerini araştırıyor. İhtiyaç sahibi aileler ise elektrik yardımı alıp alamayacaklarını merak ediyor. Elektrik yardımı başvurusunda kimler bulunabilir? | İndirimli elektrik başvurusu son tarih | Kimler indirimli elektrik başvurusunda bulunabilir?

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:44:00 -
İndirimli elektrik başvurusu nereye yapılır?

İndirimli elektrik için nereye başvuru yapılır? Kış aylarında elektrik kullanımı daha da artıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar indirimli elektrik kullanımın olup olmadığını, indirimli elektrik kampanyasından nasıl faydalanacaklarını araştırıyor. İndirimli elektrik kullanımı için başvuru

İndirimli elektrik başvurusu nereye yapılır?

Ayda ortalama 167 kWh ve üzeri tüketen tüketiciler, serbest tüketici kategorisine girmektedir. Serbest tüketiciler indirimli elektrik tarifelerinden yararlanabiliyor. İndirimli elektrik fiyatları şehir ve bölgeden bölgeye değişiyor.

İndirimli elektrik başvuruları tedarikçi firmalar tarafından sunuluyor. İndirimli elektrik için tüketicilerin 5 Aralık 2020'ye kadar tedarik şirketine başvurmaları gerekiyor.

Kimler elektrik yardımı alabilir?

Devlet ihtiyaç sahibi ailelere elektrik desteği sağlayacak. Hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda 75 kWh, 3 kişi yaşayanlarda 100 kWh, 4 kişi yaşayan hanelerde 125 kWh, 5 ve üstü yaşayanlarda ise 150 kWh elektrik desteği verilecek.

Elektrik desteği yardımları 1 Mart itibariyle ödenmeye başlanacak. vatandaşlar elektrik yardımı için il ya da ilçe Sosyal Yardımlar Müdürlükleri'ne başvuru yapabilecek. Ödemeler PTT üzerinden yapılacak.

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