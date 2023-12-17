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Aktüel İndirimi duyan koştu geldi, sonucunda bayılan bayılana!
Aktüel

İndirimi duyan koştu geldi, sonucunda bayılan bayılana!

Yeniakit Publisher
2023-12-17 18:53:00 -

Bursa’da bir elektronik mağazasının açılışında vatandaşlar indirimli ürünlere koştu. Oluşan izdiham ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa’da bir elektronik mağazasının açılışında vatandaşlar indirimli ürünlere koştu. Oluşan izdiham ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bulunan bir Alışveriş Merkez’inde açılış yapan bir elektronik mağazası kampanyalı ürünlerin tanıtımından sonra müşteri izdihamıyla karşılaştı. Kampanyalı ürünlerin almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar kasa önünde yığılınca, çalışanlar da zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, kimi vatandaşlar kalabalıktan dolayı fenalık geçirdi.

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