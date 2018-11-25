İndirim sahtekârları

Buğra Kardan

ABD ve Avrupa’da ‘Black Friday’ olarak geçen, ülkemizde de ‘Efsane Cuma’, ‘Şahane Cuma’ veya ‘Süper Cuma’ adı altında oynanan indirim oyunu karşısında küplere binen tüketiciler, sosyal medyadan “Bindirime gidiyorlar”, “Halka vuran vurana”, “Yeni bir hile ile karşı karşıyayız” yorumlarını yaptı.

Çok şikâyet geldi

Konu ile ilgili şikâyetlerin arttığını dile getiren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanı Bülent Deniz, “Maalesef firmalar ‘Anneler Günü’, ‘Sevgililer Günü’ ve ‘Efsane Cuma’ gibi dönemlerden yararlanarak güya indirime gidiyorlar. Bu yöntemle stoklarını eritmeyi, gelirlerine gelir eklemeyi hedefliyorlar” dedi.

İndirimlerin aldatmaca olduğunu kaydeden Deniz, “Ne yazık ki pek çok firma ya da marka ürünlerine esasında bindirim yapıyor ve tüketicileri tokatlıyor” ifadesini kullandı.

Stokları eritiyorlar

Tüketicilerin yakınmalarına kulak verilmesi çağrısı yapan Deniz, şu örneği verdi:

“Eski fiyatı 190 lira olan bir parfümün 280 liradan satışa sunulduğu, ürün bedelinin kampanya ile 220 liraya çekildiği duyumunu aldık. Bu tip hilelere başvurarak kârlarına kâr katan firmalar çok. Ankara’da bir AVM’de bir dükkânın biri indirim oyunu yaparak stoklarını erittiği ve 10-12 saat içinde 115 bin lira satış geliri elde ettiği haberi kulağımıza geldi. Bu bile denetimlere önem verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.”

Deniz, tüketicilere “Ürün fiyatlarını iyi araştırın” uyarısında bulundu. Ayrıca etiketlerde eski fiyatların yazılı olup olmadığının da kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ceplere el attılar

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise doların geri gelmesinin ardından fiyatları aşağı çekmeyen vurguncuların ‘Black Friday’den faydalanarak halkın cebine el attığını savundu. Fiyatlar konusunda dikkatli olunmasını tembihleyen Ağaoğlu, şöyle devam etti:

“Ahlaksız firmalar, ‘Şahane İndirim’ ve ‘Efsane Cuma’ gibi yazılarla kampanya varmış gibi tüketicileri dolandırma yarışına girdi. Bunlar haksız fiyatlandırmadan ötürü ellerinde kalan ürünleri satmanın, depoları boşaltmanın, ceplerini doldurmanın gayretindeler. Bu kampanyalar yalan dolandan ibaret. Bir örnek vereyim, bir şirket 3 bin liralık oyun konsolunu online ortamdan 500 liradan satacağını ilan ediyor. Bu ilanı gören çocuklar talepte bulunuyor ardından ürünlerini almaya gidiyorlar. Ne var ki ‘sistem hata veriyor’ yanıtını alıyor ve evlerine elleri boş dönüyorlar. Maalesef bu tip dolandırıcılık olayları ile çok karşılaşıyoruz.”

İşini dürüstçe yapan da var

Uygun fiyatlardan ürün ve hizmet satışı yapan giyim ve gıda markaları da var. Ahlaki davranan, ülkenin ve halkın menfaatini esas alan bu markalar tüketicilerin takdirini topluyor.