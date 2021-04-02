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Ekonomi İNDER Durbakayım ile devam dedi
Ekonomi

İNDER Durbakayım ile devam dedi

İstanbul İnşaatçılar Derneği’nin (İNDER) gerçekleştirilen 2021- 2024 dönemi olağan genel kurulunda Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım yeniden İNDER Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 10:16:00 -
İNDER Durbakayım ile devam dedi

Nazmi Durbakayım, inşaat sektörünün içinde bulunduğu dönemin ilgili bakanlıkların desteği ile aşılacağına tam inancı olduğunu söyledi. “İNDER olarak Türkiye ekonomisindeki ve sektördeki görevimizi başarılı bir şekilde yerine getiriyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Nazmi Durbakayım “Bu süreçte daha fazla gayret ve çaba göstermek zorunda olduğumuzu da biliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda kurulan yeni komisyonda daha aktif hale gelerek, başta çarpık kentleşme ve deprem riskinin ortadan kaldırılması için tüm gücümüz ve bilgimizle destek vereceğiz. Aynı zamanda sektörümüzün önündeki engellerin aşılması için önerilerimizi de her zeminde dile getireceğiz” açıklamasını yaptı.

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