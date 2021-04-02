İNDER Durbakayım ile devam dedi

Nazmi Durbakayım, inşaat sektörünün içinde bulunduğu dönemin ilgili bakanlıkların desteği ile aşılacağına tam inancı olduğunu söyledi. “İNDER olarak Türkiye ekonomisindeki ve sektördeki görevimizi başarılı bir şekilde yerine getiriyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Nazmi Durbakayım “Bu süreçte daha fazla gayret ve çaba göstermek zorunda olduğumuzu da biliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda kurulan yeni komisyonda daha aktif hale gelerek, başta çarpık kentleşme ve deprem riskinin ortadan kaldırılması için tüm gücümüz ve bilgimizle destek vereceğiz. Aynı zamanda sektörümüzün önündeki engellerin aşılması için önerilerimizi de her zeminde dile getireceğiz” açıklamasını yaptı.