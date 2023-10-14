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Yerel İncirliova Belediyespor dayanışma ve kaynaşma gecesi düzenlendi
Yerel

İncirliova Belediyespor dayanışma ve kaynaşma gecesi düzenlendi

Yeniakit Publisher
2023-10-14 09:37:00 -
İncirliova Belediyespor dayanışma ve kaynaşma gecesi düzenlendi

İncirliova Belediyespor düzenlediği dayanışma ve kaynaşma gecesinde kulübe gelir sağladı. Yoğun ilgi gören gecede konuşan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya kulübe destek veren herkese teşekkür etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup ekiplerinden İncirliova Belediyespor yeni sezon öncesi kulübe gelir sağlamak amacıyla dayanışma ve kaynaşma gecesi düzenledi. İncirliova Belediyesi Balık Restoranında düzenlenen geceye İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Ali Kaykı, Germencik İlçe Başkanı Sami Ağraş, İncirliova Belediyespor Başkanı Bekir Kaykı, kulüp yöneticileri ve ilçenin önde gelen iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Yoğun bir katılımın gerçekleştiği gecede sahne alan Türkiye’nin en büyük zurna üstadı olarak bilinen Milaslı Mesut Külahlı klarnetiyle, sanatçı Gülben ise birbirinden güzel şarkılarıyla davetlileri coşturdu. Unutulmaz bir gece yaşayan davetliler kırmızı beyazlı kulübe maddi desteklerde bulundu.

Gecede konuşan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova Belediyespor'un dayanışma gecesinin yeni tesisleri İncirliova Belediyesi Balık Restoranında yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geçen sezon Süper Amatör Lig’de şampiyon olup, Bölgesel Amatör Lig’e yükseldiklerini hatırlatan ve başarılı olmalarından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Başkan Kaya, bundan sonraki süreçte kulübe desteklerinin devam edeceğini söyledi.

BAL’da mücadele etmenin çok daha zor olacağının altını çizen Kaya, gecede kulübe destek veren tüm herkese teşekkür etti.
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