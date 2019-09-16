İncirli top kek nasıl yapılır? Çocuklar için incirli top kek tarifi

Çocukları için sağlıklı atıştırmalık tarifi arayan anneler kek tercihinde bulunuyor. Ancak meyveli bir kek çocuklar için daha cazip olabilir. İşte tam da mevsiminde bir meyve olan incirden yapılan sağlıklı kek topları tarifi. İncirli top kek nasıl yapılır? İşte, Çocuklar için incirli top kek tarifi

İncirli top kek nasıl yapılır?

Malzemeler

1 çay bardağı süt (kekin miktarına göre artırabilirsiniz)

1 tatlı kaşığı kakao

3 tane incir

Yapımı

Tüm malzemeleri blendırdan geçirip hafif sert hamur kıvamına getirip yuvarlayın.

Çocuğunuzun yaş veya ayına göre malzemeleri ekleyip artırabilirsiniz.