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İncirli tart nasıl yapılır? Nefis incirli tart tarifi

İncirin mevsimi geldi. İncir mevsimindeyken değerlendirilmesi gereken bal gibi tatlı bir meyve. İncirden yapılan nefis bir tarif incirli tart nasıl yapılır? İncirli tart tarifi incir mevsimindeyken ev hanımlarının en çok arattığı konulardan. Peki, İncirli tart nasıl yapılır? İşte incirli tart tarifi...

10 Eylül 2019 Salı 23:18
İncirli tart nasıl yapılır? Nefis incirli tart tarifi

İncirin mevsimi geldi. İncir mevsimindeyken değerlendirilmesi gereken bal gibi tatlı bir meyve. İncirden yapılan nefis bir tarif incirli tart nasıl yapılır? İncirli tart tarifi incir mevsimindeyken ev hanımlarının en çok arattığı konulardan. Peki, İncirli tart nasıl yapılır? İşte incirli tart tarifi...

MALZEMELER

Hamur için:

3 su bardağı un
160 gram tuzsuz tereyağı
6 adet yumurta sarısı
1/3 su bardağı toz şeker

Dolgu malzemesi için:

6 adet olgun incir
100 gram kuru kayısı
1 su bardağı krema
2 adet yumurta
Yarım su bardağı toz şeker
50 gram tereyağı
60 gram yer fıstığı
2 tatlı kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Hamur için unu derin bir kaba eleyip tereyağını ekleyin. Hafifçe karıştırıp toz şeker ve yumurta sarılarını katıp yoğurun. Hamuru alüminyum folyoya sarıp buzdolabında yarım saat bekletin. Hamuru ikiye ayırın. Bir parçasını unlanmış düz bir zeminde 25 cm çaplı tart kalıbı büyüklüğünde açın. Hamuru, yağlanmış tart kalıbının dibini ve kenarlarını kaplayacak şekilde yerleştirin. Kabarmaması için üzerini yağlı kağıt ile kaplayıp bakliyat doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Hamurun üzerindeki yağlı kağıt ve bakliyatı alın. Fırını 160 dereceye getirip 10 dakika daha pişirin. Dolgu maddesi için incirleri soyup kuru kayısılarla birlikte küp şeklinde doğrayın. Kremayı sertleşmesi için mikserle çırpın. Yumurta, toz şeker, tereyağı, krema, yerfıstığı, doğranmış kayısı ve inciri karıştırın. Kalıbın içindeki hamurun üzerine yayın. Kalan hamuru tart kalıbı büyüklüğünde açın. 1 parmak kalınlığında şeritler kesin. Şeritlerle tartın üzerini sepet örgü şeklinde kapatın. Üzerine pudra şekeri serpin. Fırında 25-30 dakika daha pişirin. Tartı oda sıcaklığında kalıpta soğuttuktan sonra dilimleyerek servis yapın.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 23:18
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