0553 313 94 23

İncirli sütün faydaları nelerdir? İncirli süt tatlısı tarifi! İncirli sütün faydaları!

İncirin insan sağlığına faydalarını bilmeyenimiz yoktur. Peki, kuru inciri sütün içerisinde bekletip içtiğinizde, faydalarının iki katına çıktığını biliyor muydunuz?

03 Ekim 2019 Perşembe 23:14
İncirli sütün faydaları nelerdir? İncirli süt tatlısı tarifi! İncirli sütün faydaları!

Göğsü yumuşattığı için bronşit ve öksürük gibi sağlık problemlerinde balgam söktürerek rahatlatır.  İskelet sağlığını korumaya yardımcı olur, kemikleri güçlendirir. Düzenli tüketimi sayesinde yaşa bağlı olarak gelişen kemik erimesinin önüne geçer. Sindirim sistemi bozukluklarına iyi gelir. Hareketsizlik ya da yanlış beslenme sonucu oluşan kabızlık problemlerini yok eder. Bu kadar şifa dağıtan bu karışımı güzel ve kolay bir tarifle hafif bir tatlı olarak tüketmeye ne dersiniz?

Malzemeler;

  • 1 litre süt
  • 250 gr kuru incir

Üzeri için ;

  • Tarçın ve fındık

İncirli Süt Tarifi Yapılışı;

  1. 1 litre sütü ocağı koyup ılık hale gelene kadar  karıştıralım.
  2. Ilıyan sütü ocaktan alalım ve kuru incileri küp küp doğrayalım.
  3. Doğradığımız incirleri sütün üstüne katarak mikserle ezelim.
  4. Yavaş yavaş koyu kıvama gelecek.
  5. Tam koyu olmamasını özen gösteriniz, duru olursa bir miktar daha incir koyabilirsiniz.
  6. Sonra küçük kaselere paylaştırın .
  7. Paylaştırdığımız kaselerin üstünü bir bez parçasıyla üstlerine örtelim.
  8. Yarım saat sonra kaselere yapışan tatlımızı üzerinİ süsleyelim.

Afiyet Olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 23:14
  1. İncir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UEFA Avrupa Ligi C Grubu puan durumu! İşte, Trabzonspor'un grubunda puan durumu
    1. UEFA Avrupa Ligi C Grubu puan durumu!..
    2. ABD'ye zor soru: Türkiye Fırat'ın..
    3. Yarın 4 Ekim Cuma günü İstanbul'da..
    4. Müthiş buluşma: Ay ve Yıldız bir kez..
    5. Trabzonspor Basel maçı kaç kaç bitti?..
    6. Haşhaşlı revani nasıl yapılır?..
    7. Sefer görev emri nedir? E devlet sefer..
    8. Diriliş Osman ne zaman başlayacak?..
    9. Havalar ne zaman soğumaya başlayacak?..
    10. Avcılar'da yarın için 2 okula tatil..
    11. İlk ara tatil ne zaman başlayacak?..
    12. Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu..
    13. Savant sendromu nedir? Savant sendromu..
    14. MSB Muvazzaf subay alımı şartları..
    15. Ufuk Özkan kimdir? Ufuk Özkan nereli..
    16. İncirli sütün faydaları nelerdir?..
    17. Evde ateş nasıl düşürülür? Evde ateş..
    18. Bakan Akar, Esper ile görüştü! ABD'ye..
    19. POMEM, PÖH, PAEM, PMYO başvuru..
    20. Çok gelen elektrik faturasına ne..
    21. Vazelinin faydaları nelerdir? Vazelin..
    22. Ahşap temizleme! Doğal ahşap cilaları..
    23. Çinko nedir ? Çinko eksikliğinde neler..
    24. Fıtık nedir? Fıtık nasıl geçer? Fıtığa..
    25. FETÖ'cüler kıvırmaya devam ediyor:..
    26. Diyabet nedir? Şeker hastalığına..
    27. Telefon alırken nelere dikkat..
    28. Gümüş parlatma nasıl olur? Takılar..
    29. Kitap okumanın faydaları nelerdir?..
    30. Başakşehir galibiyeti son dakikada..
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Dünyanın en güçlü top mermisini sahneye sürüyorlar
    Dünyanın en güçlü top mermisini sahneye sürüyorlar
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2019
    Çamaşır makinesi nasıl temizlenir?
    Çamaşır makinesi nasıl temizlenir?
    BMC’nin Tuğra’sı yollara damgasını vuracak
    BMC’nin Tuğra’sı yollara damgasını vuracak