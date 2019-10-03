İncirli sütün faydaları nelerdir? İncirli süt tatlısı tarifi! İncirli sütün faydaları!

Göğsü yumuşattığı için bronşit ve öksürük gibi sağlık problemlerinde balgam söktürerek rahatlatır. İskelet sağlığını korumaya yardımcı olur, kemikleri güçlendirir. Düzenli tüketimi sayesinde yaşa bağlı olarak gelişen kemik erimesinin önüne geçer. Sindirim sistemi bozukluklarına iyi gelir. Hareketsizlik ya da yanlış beslenme sonucu oluşan kabızlık problemlerini yok eder. Bu kadar şifa dağıtan bu karışımı güzel ve kolay bir tarifle hafif bir tatlı olarak tüketmeye ne dersiniz?

Malzemeler;

1 litre süt

250 gr kuru incir

Üzeri için ;

Tarçın ve fındık

İncirli Süt Tarifi Yapılışı;

1 litre sütü ocağı koyup ılık hale gelene kadar karıştıralım. Ilıyan sütü ocaktan alalım ve kuru incileri küp küp doğrayalım. Doğradığımız incirleri sütün üstüne katarak mikserle ezelim. Yavaş yavaş koyu kıvama gelecek. Tam koyu olmamasını özen gösteriniz, duru olursa bir miktar daha incir koyabilirsiniz. Sonra küçük kaselere paylaştırın . Paylaştırdığımız kaselerin üstünü bir bez parçasıyla üstlerine örtelim. Yarım saat sonra kaselere yapışan tatlımızı üzerinİ süsleyelim.

Afiyet Olsun.