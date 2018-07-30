İncirin bilinmeyen faydaları nelerdir?

İncir yüksek oranda fosfor ve kalsiyum içerir. Kalsiyum kemik dostu olma özelliğiyle incir tüketimine paralel kemik sağlığınızı garanti altına alır. Süt tüketemeyen kişilerin incir yemesi önerilir.

İncir bağırsak hareketlenmesini sağladığı için sindirim kolaylaştıran bir besin olarak bilinir. Özellikle kabızlık durumlarında 2 veya 3 incir yendikten sonra üzerine içilen ılık 1 bardak su kabızlık sorunun çözümünde faydalıdır.

İncir, yüksek oranda lif içerir. Lif, hem tokluk hissi vermesi hem de mide ve bağırsakların sağlıklı çalışması için oldukça önemlidir.

İncir, içeriğinde mineral ve vitaminin yanında protein de bulundurur. Bu nedenle düzenli incir tüketimi, hücre yenilenmesine öncülük eder.

İncir vücudu bakterilere karşı korumaya yardımcı olur.

İncirin içindeki bir madde kanser hücrelerinin büyümesini engeller, kansere karşı savaşta yardımcı bir besindir.

Kendisi gibi incirin yaprakları da şifa dağıtır. Henüz olgunlaşmamış incir yapraklarının sütü siğil tedavisinde kullanılır. Bu sütün siğile sürülmesi ile işlem tamamlanmış olur.

Yine olgunlaşmamış incir yapraklarıyla hazırlanan lapa çıban tedavisinde kullanılır.

Düzenli ve kontrollü incir tüketimi cilt güzelliğine katkı sağlar.

Demir eksikliği çekenlerin vücutlarındaki demir dengesini sağlamak için incir tüketmesi tavsiye edilir.

Yaş incirin yanında kuru incir yaprakları da tedavilerde kullanılır. Kurutularak hazırlanan bir karışım basur tedavisinde kullanılır.

1 porsiyon kuru incir günlük magnezyum ihtiyacının % 30’unu karşılar. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı tüketilen incirin miktarıdır. Kilo kontrolü için incir tüketimi günde 2 veya 3 taneyi geçmemelidir.

İncir, bademle birlikte tüketilirse sinirleri yatıştırma etkisi gösterir.

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