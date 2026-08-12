  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yılmaz: Tek çocuklu haneler artıyor! Doğurganlık hızımız S.O.S veriyor! Kafayı çekip ormanı ateşe vermişti! Polatlı’da 250 dönümü yakan ayyaş tutuklandı Erzurum'da korkutan inşaat çökmesi! Beton dökümü sırasında göçük meydana geldi! Arap dünyasında bir ilk: İdamı kaldıran ilk Arap ülkesi Lübnan oldu Eski Şile Belediye başkanına iddianame! Kabadayı için 92 yıl hapis talebi İran ve Umman arasında kritik temas: Hürmüz'de düğüm çözülüyor İsrail’in Golan’daki işgaline destek vermişti Siyonist sevdalısı Kolombiya’ya öfke AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bu kardeşlik süreci gücümüze güç katacak Bosphorus Diplomasi Forumu, Bilal Erdoğan’ın katılımıyla başladı Yasakçı Ömer Faruk bu kez Terörsüz Türkiye’den rahatsız oldu! 'AYM’ye gidilmeli'
Kadın - Aile İncir reçeli tarifi ev yapımı tam ölçülü nasıl yapılıyor? Hafızayı destekliyor! Böyle her zaman tüketiliyor...
Kadın - Aile

İncir reçeli tarifi ev yapımı tam ölçülü nasıl yapılıyor? Hafızayı destekliyor! Böyle her zaman tüketiliyor...

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İncir reçeli tarifi ev yapımı tam ölçülü nasıl yapılıyor? Hafızayı destekliyor! Böyle her zaman tüketiliyor...

Hazır olarak alınan reçeller olsa da ev yapımı incir reçellerin yerini tutmamaktadır. Sağlık dolu incir içeriğiyle kemik zayıflığı, gibi birçok hastalığa iyi geliyor. Birçok kişide incir reçeli tarifi nasıl yapılıyor merak ediyor. Yaz meyveleri ile yapılan reçeller olduğu gibi incir sağlık üzerindeki etkileriyle de dikkat çekiyor.

Hazır olarak alınan reçeller olsa da ev yapımı incir reçellerin yerini tutmamaktadır. İncir reçeli tarifi bunun içinde bayanlar birçok farklı meyve, sebze kullanarak reçel yapmaktadır. Yaz meyveleri ile yapılan reçeller olduğu gibi kış meyveleri ile de yapılan reçeller bulunmaktadır.

Incir reçeli kaç dakika pişirilir? İncir reçeli ortalama 45 dk pişirilebilir. Bu süreyi incirin türü sertliği ve yumuşaklığına göre değişebilir.

İncir reçelinin olduğu nasıl anlaşılır?

İncir reçelinin olduğunu anlamak için meyvesiz (incirsiz) tarafından bir kaşık alıp bir tabağa dökülüp soğuması bekleyin. Soğuyan incir reçeli su gibi akmayacak kıvamdaysa incir reçelimiz olmuş demektir.

Ev yapımı reçeller arasında yer alan incir reçeli yapımını merak edenler için özel tarifi sizler için sunacağız.

Ham incir reçeli tarifi

GÖRÜNTÜSÜYLE HAYRAN BIRAKAN TAM KIVAMINDA BİR İNCİR REÇELİ 

MALZEMELER 

  • 2 KİLO İNCİR
  • 2 KİLO ŞEKER
  • 2 SU BARDAĞI SU 400 ML
  • YARIM LİMON YADA 1 ÇAY KAŞIĞI LİMON TUZU

Ham incir reçeli yapılışı: Tencere içine su ve şekeri koyarak şerbet olması için kısık ateşte altını açınız ve kaynamaya bırakınız. Diğer tarafta ise incirlerin kabuklarını soyup iyice yıkayınız. Eğer acımsı bir tadı seviyorsanız kabuklarını soymadan da kullanabilirsiniz. Soyduğunuz incirleri tencereye alarak üzerini geçecek kadar su ilave ediniz. Ardından yumuşayana kadar pişiriniz. Haşlama işlemi tamamlandıktan sonra üzerinde hafifçe bastırarak süzünüz ve fazla suyunu alarak incirleri kaynayan şerbetin içine atınız. Balımsı, reçel kıvamına gelene kadar kaynatmaya devam ediniz. Kaynamaya ve reçel kıvamına gelmeye başladığında ise içine limon suyu ilave ederek 3-5 dakika kadar daha kaynatarak altını kapatınız. Reçel hafif ılıdığında cam kavanozlara alınız. Ağzı açık olarak bekletiniz. Soğuduğunda ise kapağını kapatarak buzdolabına kaldırabilir ve afiyet ile tüketebilirsiniz.

İnciri yiyenlere şifa oluyor...

Özellikle sindirim sistemi, hafıza ve enerji üzerindeki olumlu etkileriyle öne çıkan incirin düzenli tüketildiğinde vücuda önemli katkılar sağlayabileceği belirtiliyor. İncirin en dikkat çeken faydalarından biri sindirim sistemine destek olması. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olan incir, kabızlık sorununa karşı doğal destek sağlayabiliyor. Aynı zamanda mideyi rahatlatıcı etkisiyle de biliniyor. Uzmanlar, İncir içerisinde bulunan antioksidanların beyin sağlığı üzerinde de olumlu etkiler oluşturabileceğini ifade ediyor. Özellikle hafızayı desteklediği düşünülen incir, zihinsel performansın korunmasına katkı sağlayabiliyor. İncir ağacı, ılıman iklimlerde yetişen, dut ailesinden bir ağaç türüdür.

İnciri her zaman tüketmek için serin ve kuru bir ortamda saklanmalıdır. Buzdolabında saklandığı takdirde 1 yıl içerisinde tüketilmelidir.

Yeşil sabun saça faydaları
Yeşil sabun saça faydaları

Kadın - Aile

Yeşil sabun saça faydaları

Saç çıkartan bal yumurta muz karışımı
Saç çıkartan bal yumurta muz karışımı

Kadın - Aile

Saç çıkartan bal yumurta muz karışımı

Kremalı havuçlu kek: İşte bu süper tat bir zamanların efsanesiydi
Kremalı havuçlu kek: İşte bu süper tat bir zamanların efsanesiydi

Kadın - Aile

Kremalı havuçlu kek: İşte bu süper tat bir zamanların efsanesiydi

Meme kanserinin ilk belirtileri nelerdir? Halen masum sanılıyor
Meme kanserinin ilk belirtileri nelerdir? Halen masum sanılıyor

Kadın - Aile

Meme kanserinin ilk belirtileri nelerdir? Halen masum sanılıyor

Erzurum'un tarihinden sofrasına uzanan festival yolculuğu başlıyor
Erzurum'un tarihinden sofrasına uzanan festival yolculuğu başlıyor

Kültür Sanat

Erzurum'un tarihinden sofrasına uzanan festival yolculuğu başlıyor

Meme kanserinin ilk belirtileri nelerdir? Halen masum sanılıyor
Meme kanserinin ilk belirtileri nelerdir? Halen masum sanılıyor

Kadın - Aile

Meme kanserinin ilk belirtileri nelerdir? Halen masum sanılıyor

{relation id:2016651 slug:'yesil-sabun-saca-faydalari-ne-nasil-uygulanir-siparis-yagiyor-peki-izlenmesi-gereken-kilit-adim-ne'}

{relation id:2017012 slug:'meme-kanserinin-ilk-belirtileri-nelerdir-halen-masum-saniliyor-kadinlar-dikkat-listesinin-basinda-yer-aliyor'}

İşte Peygamber efendimizin övdüğü besin: Bunun şurubunu içenlere hastalık uğramıyor...
İşte Peygamber efendimizin övdüğü besin: Bunun şurubunu içenlere hastalık uğramıyor...

Kadın - Aile

İşte Peygamber efendimizin övdüğü besin: Bunun şurubunu içenlere hastalık uğramıyor...

Canan Karatay duyurdu: Tiroit nodülleri kansere dönüşür lafına inanmayın! Kitle için bunu uygulayın...
Canan Karatay duyurdu: Tiroit nodülleri kansere dönüşür lafına inanmayın! Kitle için bunu uygulayın...

Kadın - Aile

Canan Karatay duyurdu: Tiroit nodülleri kansere dönüşür lafına inanmayın! Kitle için bunu uygulayın...

Güne kahveyle başlayanlar meğerse... Hakkınızdaki o gizli gerçek ortaya çıktı!
Güne kahveyle başlayanlar meğerse... Hakkınızdaki o gizli gerçek ortaya çıktı!

Kadın - Aile

Güne kahveyle başlayanlar meğerse... Hakkınızdaki o gizli gerçek ortaya çıktı!

İstifçilik mi bu yoksa? Boş kutuları saklama huyunuz var mı? Gerçek sebebi çok başka çıktı!
İstifçilik mi bu yoksa? Boş kutuları saklama huyunuz var mı? Gerçek sebebi çok başka çıktı!

Kadın - Aile

İstifçilik mi bu yoksa? Boş kutuları saklama huyunuz var mı? Gerçek sebebi çok başka çıktı!

İşte çubuk patateslerin gizli tehlikesi: Uzmanı ciddi şekilde uyardı...
İşte çubuk patateslerin gizli tehlikesi: Uzmanı ciddi şekilde uyardı...

Kadın - Aile

İşte çubuk patateslerin gizli tehlikesi: Uzmanı ciddi şekilde uyardı...

Beyninizi 13 yıl genç tutmanın sırrı çözüldü: Bu detaya aman dikkat!
Beyninizi 13 yıl genç tutmanın sırrı çözüldü: Bu detaya aman dikkat!

Kadın - Aile

Beyninizi 13 yıl genç tutmanın sırrı çözüldü: Bu detaya aman dikkat!

Meme kanserinin ilk belirtileri nelerdir? Halen masum sanılıyor
Meme kanserinin ilk belirtileri nelerdir? Halen masum sanılıyor

Kadın - Aile

Meme kanserinin ilk belirtileri nelerdir? Halen masum sanılıyor

'Kaplanlar' ayağa kalkacak: Acun Ilıcalı, Mert Kömür'de ısrarcı
'Kaplanlar' ayağa kalkacak: Acun Ilıcalı, Mert Kömür'de ısrarcı

Spor

'Kaplanlar' ayağa kalkacak: Acun Ilıcalı, Mert Kömür'de ısrarcı

Dünyanın farklı mutfaklarında ilginç lezzetlerden biri: Bu peynir herkesi şaşırtıyor
Dünyanın farklı mutfaklarında ilginç lezzetlerden biri: Bu peynir herkesi şaşırtıyor

Aktüel

Dünyanın farklı mutfaklarında ilginç lezzetlerden biri: Bu peynir herkesi şaşırtıyor

Diş çürüğü veya dişte siyahlaşma fark edilirse... Restoratif diş tedavisi dişleri koruyarak iyileştiriyor
Diş çürüğü veya dişte siyahlaşma fark edilirse... Restoratif diş tedavisi dişleri koruyarak iyileştiriyor

Sağlık

Diş çürüğü veya dişte siyahlaşma fark edilirse... Restoratif diş tedavisi dişleri koruyarak iyileştiriyor

Yaz aylarında bu hususlarda özel ihtimam gerekli! Dr. Öztaş'a kulak verilmeli...
Yaz aylarında bu hususlarda özel ihtimam gerekli! Dr. Öztaş'a kulak verilmeli...

Kadın - Aile

Yaz aylarında bu hususlarda özel ihtimam gerekli! Dr. Öztaş'a kulak verilmeli...

O hamle neyi gösterir! Evden çıkmadan önce buzluğa 1 bozuk para koyun ve...
O hamle neyi gösterir! Evden çıkmadan önce buzluğa 1 bozuk para koyun ve...

Kadın - Aile

O hamle neyi gösterir! Evden çıkmadan önce buzluğa 1 bozuk para koyun ve...

Sadece bir avucu damarlardaki tüm kalıntıyı temizliyor! Kalp yenileyen doğal mucize: Bu sadece etki yapacak
Sadece bir avucu damarlardaki tüm kalıntıyı temizliyor! Kalp yenileyen doğal mucize: Bu sadece etki yapacak

Kadın - Aile

Sadece bir avucu damarlardaki tüm kalıntıyı temizliyor! Kalp yenileyen doğal mucize: Bu sadece etki yapacak

{relation id:2016817 slug:'gunes-lekeleri-nasil-cikar-nasil-gecer-dogal-yontem-isteyen-ihtiyac-giderir-sorun-

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23