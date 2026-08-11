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Gündem Dağlık alandan dumanlar yükseldi! Malatya’da orman yangını
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Dağlık alandan dumanlar yükseldi! Malatya’da orman yangını

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Dağlık alandan dumanlar yükseldi! Malatya’da orman yangını

Malatya Pütürge'de çıkan orman yangını ekipleri harekete geçirdi. Alevlerin kontrol altına alınması için kara ekiplerinin çalışmalarına havadan da destek veriliyor.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Aktarla Mahallesi’nde çıktı. Dağlık alandan yayılan dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Kara ekiplerinin söndürme çalışmalarına hava desteği de sağlandı. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

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