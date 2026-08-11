Kafayı çekip ormanı ateşe vermişti! Polatlı’da 250 dönümü yakan ayyaş tutuklandı

Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Yassıhöyük Mahallesi’nde bulunan ve 2023 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilen Gordion Antik Kenti sit alanında korkunç bir yangın meydana geldi. 10 Ağustos 2026 günü saat 18.30 sıralarında başlayan yangın, Beylikköprü Mahallesi istikametine doğru ilerleyerek yaklaşık 250 dönümlük bir alanda etkili oldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında herhangi bir ormanlık alan zarar görmezken, mera alanlarının 50-100 metre aralıklarla yakıldığı belirlendi. Gordion Kazı Başkanı ABD vatandaşı Prof. Dr. Crian Rose ve Başkan Yardımcısı Dr. Günsel Özbilen Güngör tarafından tanzim edilen ilk raporda, yangın nedeniyle Gordion antik kentindeki höyüğün üçte ikisinin zarar gördüğü tespit edildi. Ayrıca bölge sakinlerinden Mehmet Erten, Mustafa Şavlı ve İbrahim Eke isimli vatandaşlara ait tarlalarda bulunan sulama trafolarının da yangından zarar gördüğü kayıtlara geçti.

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan 1991 İskilip doğumlu şüpheli Yunus Emre Güler’in, yapılan ölçümde 2,81 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, ifadesinde alkol aldıktan sonra yol kenarındaki otları temizlemek amacıyla çakmakla ateş yaktığını belirterek suçunu itiraf etti.

Şüphelinin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının belirlenmesi amacıyla kan, kıl ve idrar örnekleri alınırken, rızaen teslim ettiği cep telefonu da inceleme altına alındı. 11 Ağustos 2026 tarihinde Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Polatlı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yangın raporunun tanzim edilmesi ve oluşan net zararın tam olarak belirlenmesi amacıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü tarafından özel bir heyet oluşturuldu. Heyetin yapacağı incelemelerin ardından, yangından zarar gören diğer vatandaşların da müşteki olarak dosyaya ekleneceği öğrenildi.