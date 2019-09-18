İncir pestili kaç kaloridir? İncir pestili diyet yaparken tüketilir mi?

İncir sağlık açısından son derece faydalı meyvelerden biridir. Ancak tüm sebze ve meyvelerde olduğu gibi incir tüketirken de dikkatli olmak gerekir. Peki, incir kaynatılarak elde edilen incir pestili de sağlıklı mıdır? İncir pestili kaç kaloridir?

Anadolu'da kadınlar dut, üzüm ve incir pestilleri hazırlarlar. Bu leziz atıştırmalıklar ölçü kaçırıldığında baskülde birkaç kilo fazla çıkmanıza yol açar. Peki, incir pestili kaç kaloridir?

Aman dikkat!

Pestillerin kıvam alabilmesi için kaynatma işlemi sırasında genellikle nişasta kullanılır. Bu da pestilin kalorisinin artmasına yol açar. Şayet ev yapımı nişastasız ve ilave şekersiz pestil hazırladıysanız bu diğerlerinden daha sağlıklı olacaktır. Ancak ilave şeker ve nişasta olmasa da pestik kalori bakımından son derece yüksektir.

İncir pestili kaç kalori?

100 gramlık incir pestili yaklaşık 350 kaloridir. Bu nedenle pestil son derece küçük miktarlarda tüketilmelidir. Kilo kontrolü yapanlar özellikle pestil tüketirken hassas davranmalıdır.