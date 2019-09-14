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İncir kaç kalori? Taze incir diyette tüketilir mi?

Son günlerde tezgahları süsleyen, iştahları kabartan incirin sağlık için faydalı olup olmadığını biliyor musunuz? Peki, bu leziz meyve diyet sırasında tüketilebilir mi? İşte merak ettiğiniz, “İncir kaç kalori?” sorusunun yanıtı. Peki, taze incir diyette tüketilir mi?

14 Eylül 2019 Cumartesi 18:53
İncir kaç kalori? Taze incir diyette tüketilir mi?

Son günlerde tezgahları süsleyen, iştahları kabartan incirin sağlık için faydalı olup olmadığını biliyor musunuz? Peki, bu leziz meyve diyet sırasında tüketilebilir mi? İşte merak ettiğiniz, “İncir kaç kalori?” sorusunun yanıtı. Peki, taze incir diyette tüketilir mi?

Taze inciri kim sevmez ki! Ölçülü tüketildiğinde sağlık için faydalı olan bu meyve abartılı yendiği zaman ise çeşitli sorunlara yol açabilir. Şeker oranı nedeniyle ölçülü tüketilmesi gereken incir ayrıca lif kaynağıdır. Abartılı tüketildiğinde incir ishal sorununa yol açabilir.

İncirin faydaları nelerdir?

İncir iyi bir lif kaynağıdır. Bu nedenle ölçülü tüketildiğinde incir bağırsak hareketlerini düzenler.

Lif deposu olan incir uzun süre tokluk hissi verir. Bu nedenle ölçülü tüketimi kilo vermenize yardımcı olur.

İncir iyi bir potasyum kaynağıdır. Potasyum tansiyonu dengeler. Bu nedenle ölçülü tüketiminde incir kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur.

A ve C vitaminleri yönünden zengin olan incir bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Göz sağlığı için kıymetli olan incir bu nedenle düzenli olarak tüketilmelidir.

K vitamini içeren incir kemik sağlığı için de kıymetidir.

İncir kaç kalori?

Geldik merakla beklediğiniz sorunun yanıtına. Bir orta boy incir yaklaşık 48 kaloridir. İncir belirttiğimiz gibi ölçülü tüketildiğinde sağlık için kıymetlidir. Ölçü kaçırılmadığı taktirde incir diyetler sırasında da tüketilebilir.

 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 18:53
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