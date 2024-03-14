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Medya "İnci Taneleri dizisi imana geldi"
Medya

"İnci Taneleri dizisi imana geldi"

Yeniakit Publisher
2024-03-14 18:43:00 -
"İnci Taneleri dizisi imana geldi"

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı, birbirinden rezil müstehcen pavyon sahnelerinin gösterildiği 'İnci Taneleri' dizisinden Ramazan ayıyla ilgili şaşırtan bir karar geldi.

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, ahlaksız pavyon sahneleriyle gündeme gelen 'İnci Taneleri' adlı dizisi söz konusu sahnelerinin Ramazan arası verdiği öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin bugünkü bölümünde hiç pavyon sahnesi olmayacak.

'İnci Taneleri dizisi imana geldi'

Pavyonları çok matah yerlermiş gibi lanse etmeye çalışan dizinin Ramazan ayı nedeniyle pavyon sahnelerine ara vermesi 'İnci Taneleri dizisi imana geldi' şeklinde yorumlara neden oldu.

Diziye tepkiler çığ gibi büyürken Ramazan ayı için sözde hassasiyete savunan İnci Taneleri'nin kaldırılması yönünde RTÜK'e çağrılar yapılmaya devam ediliyor.

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