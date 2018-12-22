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İnce: İBB adayını aradım, “Abi bir görüşelim” dedi

Muharrem İnce, CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nu telefonla arayarak destek vermeye hazır olduğunu söyledi. İnce’nin iddiasına göre İmamoğlu, “Abi bir görüşelim” diyerek cevap verdi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 11:10
İnce: İBB adayını aradım, “Abi bir görüşelim” dedi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce'nin, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na desteğini sunmak için kendisini telefonla aradığını ve, “Kampanyasına omuz vermeye hazır olduğunu” söylediğini, İmamoğlu'nun da, “Abi bir görüşelim” cevabını verdiğini yazdı.

İnce aday olamadı

CHP’de genel başkan olmaya çalışsa da, Kılıçdaroğlu ve mezhepçi delegeler tarafından sürekli atakları püskürtülen İnce, 24 Haziran sonrasında, İBB’ye gözünü dikmişti. Parti tabanı tarafından da aday olması istenen İnce, “Ön seçim şartıyla aday olurum” diyerek, partililerin önüne sandık konmasını istemişti. İnce halka oynasa da, partinin has diktatörü Kılıçdaroğlu’nun dediği oldu ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı PM'de önemli ölçüde uzlaşmayla Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak belirlendi.

“İmamoğlu hep aklımdaydı”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu perşembe günü gazetecilere gündemi değerlendirirken, "İmamoğlu ismi başından beri aklımdaydı" demiş ve Ekrem İmamoğlu'na çok güvendiğini belirtmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 11:10
  1. İstanbul
  2. Ahmet Hakan
  3. 24 Haziran
  4. CHP
  5. İBB
  6. Ekrem İmamoğlu'

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