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Dünya İnanması güç doktor açıkladı! Hastanın midesinden çıkanlar şoke etti
Dünya

İnanması güç doktor açıkladı! Hastanın midesinden çıkanlar şoke etti

Yeniakit Publisher
2023-12-24 17:19:00 -
İnanması güç doktor açıkladı! Hastanın midesinden çıkanlar şoke etti

İran'da bir hastanın midesinden çıkanlar hekimleri şaşkına çevirdi.

İran'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 36 yaşındaki adamın midesinden yaklaşık 3 kilogram ağırlığında 450 parça metal çıkarıldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ahvaz İmam Humeyni Hastanesi Başhekimi Ahmed Rıza Muhtedi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Muhtedi, "Bir hastanın midesinden ameliyatla yaklaşık 3 kilogram ağırlığında çivi, somun, cıvata gibi materyallerden oluşan 450 parça metal eşya çıkarıldı." dedi.

İranlı doktor, 36 yaşındaki hastanın durumunun iyi olduğunu ifade etti.

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