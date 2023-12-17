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Yaşam İnanması gerçekten güç! Bakın bu izdiham niye yaşandı
Yaşam

İnanması gerçekten güç! Bakın bu izdiham niye yaşandı

Yeniakit Publisher
2023-12-17 15:24:00 -

Bursa'da bir teknoloji mağazasının açılışında indirim sebebiyle izdiham yaşandı.

Bursa’da bir elektronik mağazasının açılışında vatandaşlar indirimli ürünlere koştu. Oluşan izdiham ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bulunan bir Alışveriş Merkez’inde açılış yapan bir elektronik mağazası kampanyalı ürünlerin tanıtımından sonra müşteri izdihamıyla karşılaştı. Kampanyalı ürünlerin almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar kasa önünde yığılınca, çalışanlar da zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, kimi vatandaşlar kalabalıktan dolayı fenalık geçirdi.

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