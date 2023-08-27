  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Laikçi baro, atsanıza şu avukatı! Tüm gözler Baro'ya çevrildi...

Altını olanlar dikkat! İslam Memiş son kez duyurdu: 900 lira birden olacak

ABD: Ukraynalı pilotlar F-16 savaş uçakları ile eğitime başlıyor! Bu çıkış ortalığı ayağa kaldıracak

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yapamayınca AK Partili belediye yaptı

Kurumların milyonlarca belge ve defterlik hafızası Devlet Arşivlerine aktarıldı! Yeni gelişmeye ilişkin Türkiye'ye bilgi verildi

İyi Parti'den istifa edince her şeyi ifşa etti! 'Partiyi para kazanmak için kurmuşlar'

Alçak savaş senaryosu! Sene 2027: Fransa ile o ülke Türkiye'ye saldıracak, 250 Türk askeri ölecek

Arda Turan'ın evlat acısı

Güney Kıbrıs’ta Rumlar camilere dönük nefret eylemlerine bir yenisi ekledi Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ni kundakladılar AK Parti'den sert tepki

Vefatının ikinci yılı! Atilla Ağabeyi rahmetle anıyoruz
Dünya İnanılır gibi değil! O ülkede maymun 4 aylık bebeği çatıdan attı
Dünya

İnanılır gibi değil! O ülkede maymun 4 aylık bebeği çatıdan attı

Yeniakit Publisher
2023-08-27 21:13:00 -
İnanılır gibi değil! O ülkede maymun 4 aylık bebeği çatıdan attı

Hindistan'ın Rampur bölgesinde bir maymunun, 4 aylık bir bebeği çatıdan aşağı attığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberinde, 4 aylık bebeklerinin ortadan kaybolduğunu fark eden ailenin evden dışarı çıktığı ve bu sırada küçük kızı taşıyarak duvara tırmanan maymunu gördükleri aktarıldı. Ailenin bebeği kurtarmak için ellerindeki nesneleri fırlatmasının ardından, maymunun küçük kızı tırmandığı evden aşağı attığı kaydedildi.

Yaklaşık 4,5 metre yükseklikten düşen bebeği ailesinin tuttuğu belirtilen haberde, olay sırasında yaralanan kızın başına 10 dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Kölelikten kaçanların su üstünde kurduğu köy: Ganvie
Kölelikten kaçanların su üstünde kurduğu köy: Ganvie

Dünya

Kölelikten kaçanların su üstünde kurduğu köy: Ganvie
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ötücü göçmen kuşların zorlu yolculuğu
Ötücü göçmen kuşların zorlu yolculuğu

Dünya

Ötücü göçmen kuşların zorlu yolculuğu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23