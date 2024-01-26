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Ekonomi İnanılır gibi değil! 500 bin TL maaşla işçi bulamıyorlar
Ekonomi

İnanılır gibi değil! 500 bin TL maaşla işçi bulamıyorlar

Yeniakit Publisher
2024-01-26 01:49:00 - 2024-01-26 02:20:58
İnanılır gibi değil! 500 bin TL maaşla işçi bulamıyorlar

Vietnam'ın Long Thanh Havalimanının ihalesini alan Türk şirketlerinden IC Holding'in 500 bin lira maaşlı personel bulamadığı öğrenildi.

Vietnam'ın en önemli altyapı projelerinden birisi lan Long Thanh Havalimanı'nı kazanan Türk şirketlerinden IC Holding, aylık 500 b,n TL maaşla personel arıyor ancak bulamıyor.

IC Holding tarafından yapılan açıklamada, Vietnam'da ihale ettikleri büyük bir altyapı projesine yönelik aylık 400 milyon VND (yaklaşık 500 bin TL) maaş ile personel bulamadıkları belirtildi.

Şirket tarafından verilen 31 pozisyonda personel ihtiyacı olduğu vurgulanırken, Vietnam'ın Tuoi Tre gazetesi de IC Holding'in eleman bulmakta zorlandığını yazdı.

Şirket; Yüklenici Temsilcisi, Proje Yöneticisi, Müdür Yardımcısı ve Yönetici pozisyonları için en az 3 yıl deneyim ve lisans derecesine sahip iyi derecede İngilizce bilen personeller arıyor.

Yabancı işçiye onay çıktı!

Türk firmasının belirlenen maaş aralığında çalışan bulamaması nedeniyle Long Thanh Uluslararası Havalimanı'nın projesinde yabancı işçi çalıştırılmasına onay verildi.
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Havalimanının 25 milyon yolcu kapasiteli bölümünün önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi planlanıyor. İlk etabının 2025'te tamamlanması bekleniyor. IC Holding Yönetim Kurulu'nun başkanlık görevini yürüten İbrahim Çeçen, iki ülke arasındaki yatırım ve işbirliği konularını görüşmek üzere geçen yıl Aralık ayı içerisinde Vietnam Başbakanı Pham Minh Trinh ile Ankara'da bir araya gelmişti.

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