İmzayı atar atmaz, bakın kime salladı!
Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, kendisi için düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Güneş, genç futbolcularla alakalı gelen soruya çarpıcı bir cevap verdi.
Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, kendisi için düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Güneş, genç futbolcularla alakalı gelen soruya çarpıcı bir cevap verdi.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Siyah-beyazlıların yeni hocası, genç futbolculara şans vermediğiyle alakalı gelen soruya ilginç bir yanıt verdi.
Şenol Güneş, "İsim vermek istemiyorum ama Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu oynamadığında tartışılmayıp, benim gençleri oynatıp oynatmamam tartışılıyorsa arkasında bir şey ararım." ifadelerini kullanırken sosyal medyada burada ismi geçmeyen genç yıldız adayının Fenerbahçeli Arda Güler olduğu konuşuldu.
Yetenekli oyuncu bilindiği üzere Jorge Jesus tarafından fazla süre alamıyor.
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