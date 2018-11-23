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İmzalar atıldı! Türkiye altın arayacak

Sudan Jeoloji Kurumu ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında Türkiye'nin Sudan'ın Kızıl Deniz eyaletinde altın ve diğer madenlerin çıkarılmasına imkan sağlayan anlaşma imzalandı.

23 Kasım 2018 Cuma 15:37
İmzalar atıldı! Türkiye altın arayacak

Sudan petrol bakanlığından bir kaynak dün yaptığı açıklamada, Sudan petrol bakanlığına bağlı Jeoloji Kurumu ile MTA arasındaki anlaşmanın Kızıldeniz eyaletinde iki "kare" alanda maden çıkarılmasına imkan tanıdığını belirtti. 

Anlaşma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın üç günlük resmi ziyaretini tamamlayarak Sudan'dan ayrılmasından bir gün sonra açıklandı.

Türkiye dışında yapılan ilk anlaşma

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre Petrol Bakanı Awad Dahia bunun, MTA'nın maden alanında Türkiye dışında yaptığı ilk anlaşma olduğunu belirterek, anlaşmanın Sudan'a ekonomik fayda sağlayacağını umduğunu ifade etti. 

Sudan ekonomisi ülkenin güney kesiminin, petrol üretiminin dörtte üçünü alarak, 2011'de ayrılmasından bu yana zor bir dönem geçiriyor. Sudan hükümetinin bankalar ve döviz bürolarına döviz kurunu günlük olarak belirleme görevi vermesinin ardından, Ekim ayında para birimi sert değer kaybetti.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 15:37
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. altın arama

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