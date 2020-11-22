İmzalar atıldı! Su-57 savaş uçağının ilk müşterisi belli oldu
Cezayir Hava Kuvvetleri, Rus yapımı Su-57 savaş uçağının ilk müşterisi oldu. Cezayir, 14 adet Su-57 için Rusya ile 2 milyar dolar değerinde anlaşma imzaladı.
Cezayir Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı ile yapılan görüşmeler çerçevesinde yaklaşık 2 milyar dolar değerinde yeni nesil Su-57 savaş uçağı satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
ABD'li Military Watch dergisine atıfta bulunan Polit Russia haber ajansı, "Bu anlaşma, Cezayir'i Temmuz 2019'da seri üretime geçen yeni nesil Su-57 savaş uçağının ilk yabancı müşterisi yapıyor" ifadelerini kullandı.
Rus basını, Su-57 satışı ile Cezayir'in Afrika kıtasındaki en iyi hava kuvvetlerinden birine sahip olabileceğine dikkat çekti.
star.com.tr