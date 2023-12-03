İmran Han'ın avukatı genel başkan oldu

Pakistan'da devrik Başbakan İmran Han'ın partisinin genel başkanlığını Han'ın avukatlarından biri seçildi.

Siyasi yasaklı ve hapiste olan eski kriket yıldızının yerine başka birinin geçmesi ile partinin şubat ayında yapılması planlanan ulusal oylamaya katılmasına izin verildi. Avukat Gohar Ali Han, bizzat İmran Han tarafından Pakistan Tehreek-e-Insaaf'ın (PTI) başkanlığına aday gösterilmişti.

Pakistan Seçim Komisyonu, PTI'ya 8 Şubat'taki seçimlere katılmak ve kriket sopası şeklindeki seçim sembolünü korumak istemesi halinde yeni bir başkan için oylama düzenlemesi talimatı vermişti.

PTI ana rakibi olarak eski başbakan Navaz Şerif'in partisiyle karşı karşıya gelecek. Ancak cumartesi günü seçilen avukat, partinin kazanması halinde başbakan olamayacak.

Han'ın diğer avukatlarından avukat Ali Zafar, yerine Gohar Ali Han'ın seçilmesinin parti için sadece bir emanetçilik anlaşması olduğunu söyledi.

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71 yaşındaki eski kriket yıldızı, Nisan 2022'de başbakanlık görevinden alınmasından bu yana siyasi ve hukuki bir mücadelenin ortasında kaldı. Han 2018 ve 2022 yılları arasında görevdeyken aldığı hediyeleri yasa dışı şekilde sattığı gerekçesiyle ağustos ayında üç yıl hapis cezasına çarptırılmasından beri kamuoyunun önünde görülmedi.

Han aynı zamanda partisinin genel başkan yardımcısı Şah Mahmud Kureyşi ile birlikte resmi sırlar davasında da yargılanıyor. Eski dışişleri bakanı Kureyşi gibi Han da kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

Kaynak: Euronews