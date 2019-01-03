İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin önemine dikkati çekerek, "Ben ekibimi yanımda getirdim çünkü artık Pakistan ve Türkiye'nin ticaret hacmini artırmasının vakti gelmiştir." dedi.

Başbakan Han, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.

Han, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Planlama Bakanı Mahdum Husro Bahtiyar gibi çok sayıda bakanla programa katıldığını belirterek, "Ben ekibimi yanımda getirdim çünkü artık Pakistan ve Türkiye'nin ticaret hacmini artırmasının vakti gelmiştir." diye konuştu.

"Çin Kuşak Yol girişimi"

İki ülke arasındaki birtakım sebeplerden ötürü ticaret hacminin beklenen seviyeye gelemediğini vurgulayan Han, bu sebeplerden birinin Türkiye ve Pakistan arasındaki mesafe olduğunu belirtti.

Deniz yolu açısından söz konusu mesafenin uzunluğuna işaret eden Han, "Bence bu sorun önümüzdeki yıllarda çözülecek çünkü Pakistan'da çok önemli bir gelişme yaşanıyor. Bu da Çin Kuşak Yol girişimi." ifadesini kullandı. Han, böylelikle ülkesinin daha önce herhangi bir bağlantısının bulunmadığı yerlerde bağlantılar oluşturmayı amaçladığını kaydetti.

Ülkesinin bakir bir alan olduğunun altını çizen Han, "Pakistan'ın birçok alanda büyük potansiyeli var ve bu potansiyel henüz tam olarak kullanılmış değil." dedi.

Pakistan'da çok önemli maden rezervlerinin olduğunu fakat şu ana kadar çok az arama çalışması yapıldığını belirten Han, petrol, doğal gaz, kobalt ve bakırın bulunduğu bölgelerde oldukça az arama çalışması gerçekleştirildiğini söyledi.

Han, Pakistan'ın stratejik önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Pakistan, yönetişim sistemini düzelterek, işletmelere kolaylıklar sağlayarak, iş yapmayı kolaylaştırarak, iş yapma maliyetini düşürerek önemli bir adım atıyor. Dolayısıyla Türkiye'den şirketler için yatırım yapmak çok daha kolay olacak. Şunu temin etmek isterim; bizim hükümetimizin ana amacı yatırımcılar için iş yapma ortamını kolaylaştırmak, bürokrasiyi azaltmak, her şeyi kolaylaştırmak. İnsanların daha fazla para kazanmasını ve kar etmesini sağlamak ve böylece ülkede refahı sağlamak."

"Pakistan, önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyon konut inşa edecek"

Ülkesinin dünyadaki en genç nüfuslardan birine sahip olduğunu vurgulayan Han, 120 milyon Pakistanlının 35 yaşın altında bulunduğunu belirtti.

Başbakan Han, "Pakistan, önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyon konut inşa edecek. Bu çok büyük bir proje. Dolayısıyla inşaat firmalarınıza da kapımız açık. Bu, Pakistan açısından oldukça büyük bir girişim." ifadelerini kullandı.

Çin ile Kuşak Yol girişimi bağlamında özel ekonomik bölgeler oluşturduklarını söyleyen Han, Pakistan'ın dünyada turizm alanında en fazla çeşitlilik gösteren ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Han, ülkesinin din turizmi açısından da merkez olduğunun altını çizdi.

"Pakistan halkı, Kurtuluş Savaşı'na destek olabilmek için para topladı"

Konuşmasında, Türkiye ve Pakistan arasındaki tarihi bağların önemine dikkati çeken Han, "Türkiye, bağımsızlık savaşı verirken, o zaman Hindistan olan, şimdi Pakistan olan bölgede insanlar, Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'na destek olabilmek için para topluyorlardı." dedi.