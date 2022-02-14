İmran Han'dan ABD'ye SİHA tepkisi
Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin Afganistan'a müdahalesinin daha çok terörist doğurduğunu söyledi. ABD'nin kendi vatandaşlarına SİHA saldırılarının yalnızca teröristleri hedef aldığını söylediğini hatırlatan Han, "Köylerde patlayan bombalar nasıl sadece teröristleri hedefler?" diye konuştu.
Pakistan Başbakanı İmran Han, CNN'e verdiği röportajda, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, Afganistan'daki son durum ve diğer meseleler hakkında açıklama yaptı.
Han, ABD'nin kendi vatandaşlarına insansız hava aracı saldırılarının teröristleri hedef aldığını söylediğini anımsatarak, "Köylerde patlayan bombalar nasıl sadece teröristleri hedefler?" dedi.
ABD halkının bu şekilde patlayan bombaların yol açtığı yan zararlardan haberi olmadığını belirten Han, Washington yönetiminin insansız hava aracı saldırılarına ilişkin politikasını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.
Han, ABD'nin Afganistan'da teröre karşı savaşının daha çok terörist doğurduğunu söyledi.