  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İmran Han'dan ABD'ye SİHA tepkisi
Dünya

İmran Han'dan ABD'ye SİHA tepkisi

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin Afganistan'a müdahalesinin daha çok terörist doğurduğunu söyledi. ABD'nin kendi vatandaşlarına SİHA saldırılarının yalnızca teröristleri hedef aldığını söylediğini hatırlatan Han, "Köylerde patlayan bombalar nasıl sadece teröristleri hedefler?" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 18:15:00 -
İmran Han'dan ABD'ye SİHA tepkisi

Pakistan Başbakanı İmran Han, CNN'e verdiği röportajda, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, Afganistan'daki son durum ve diğer meseleler hakkında açıklama yaptı.

Han, ABD'nin kendi vatandaşlarına insansız hava aracı saldırılarının teröristleri hedef aldığını söylediğini anımsatarak, "Köylerde patlayan bombalar nasıl sadece teröristleri hedefler?" dedi.

ABD halkının bu şekilde patlayan bombaların yol açtığı yan zararlardan haberi olmadığını belirten Han, Washington yönetiminin insansız hava aracı saldırılarına ilişkin politikasını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Han, ABD'nin Afganistan'da teröre karşı savaşının daha çok terörist doğurduğunu söyledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay