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Dünya İmran Han çok sert konuştu! 6 günde alırız orayı
Dünya

İmran Han çok sert konuştu! 6 günde alırız orayı

Pakistan'da görevden alınan eski Başbakan Imran Han, milyonlarca destekçisi için toplanma çığlığı haline gelen iddiasını yineledi. Han, Şahbaz Şerif yönetimine yeni seçimleri ilan etmesi için 6 gün süre verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 07:39:00 - 2022-05-29 07:47:05
İmran Han çok sert konuştu! 6 günde alırız orayı

CNN International'ın haberine göre; eski Başbakan, Pakistan'ın ABD'de planlanan "yabancı bir komplo" tarafından kurulan "hainler" tarafından yönetildiğini söyledi.

"2 milyon insanla İslamabad'a girerim"

Imran Han, "Bu ithal hükümete yeni seçimler ilan etmesi için altı gün veriyorum. Aksi takdirde 2 milyon insanla tekrar İslamabad'a girerim." açıklamasını yaptı.

ABD'ye ve mevcut Pakistan yönetimine karşı coşkulu destek çığlıkları ve öfke tezahüratları kalabalığın arasında yankılandı.

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