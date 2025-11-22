“İmralı’ya bir iki, bir iki” diyenlerin sahtekarlığı

ALİ KARAHASANOĞLU

İlk cümlem şu olsun: “İmralı’ya gidilmesine gerek yok!”

İkinci cümlem de şu olsun: “İsrail’in büyük bir iştah ile Suriye’de terör devleti kurdurma hevesi devam ederken, bizim ulusalcı emekli generallerimiz bile ‘O iş çoktan bitti. Suriye 5’e, 55’e, 75’e çoktan bölündü” dedikleri bir konjonktürde..

Ahmet El Şara, Suriye’yi, tam da Türkiye’nin istediği şekilde tek devlet olarak kurguladığı bir noktada..

Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile Komisyon üyelerinin görüşmesinden, hem PKK’yı silah bıraktırma açısından bir ileri adım, hem de YPG’yi de silah bırakmaya ikna noktasında bir katkı sunabileceğine dair yüzde 1 demiyorum, binde 1’lik bir ihtimal var ise..

Ki, bu yönde çok güçlü açıklamalar var..

İmralı’ya gidilsin..

Benim gönlümden ne geçer?

DEAŞ gibi Amerika’nın kurduğu bir örgüt ile dişe diş mücadele edilip, nasıl başarılı olundu ise..

CIA’in kuklası FETÖ ile ölümüne bir mücadele yapılıp, nasıl başarılı olundu ise..

PKK ile de, benzeri bir mücadele ile başarılı olunsa idi..

Ama, yıllardır dış güçlerin beslediği PKK, ulusalcı emekli generallerin bile taltiflerine layık görülüyor ise..

İsrail, bu aparatı kullanmak için, her türlü kirli ilişkiyi kendisine mübah görüyor ise..

PKK ile dişe diş mücadele yerine..

Silah bırakmaları şartı ile şu an yürüyen sürecin de, şeytanlaştırılmaması gerektiğine inanıyorum..

Bu çerçevede hatırlatayım..

CHP dünkü komisyon oylamasına katılmadı.

İmralı’ya gidecek heyete de üye vermeyeceğini açıkladı..

Şimdi Sezgin Tanrıkulu’nu arıyor gözlerim..

PKK elinde silah ile askerimize saldırırken, “Ne olur görüşmelerle bu iş çözülse” diyen ve hümanist bir yaklaşım gösteriyormuş gibi yapan Sezgin Tanrıkulu..

Şimdi çıkıp, “Partimin yaptığı densizliktir. Terbiyesizliktir. Ülkede kan akmasını istemektir” demelidir.

Bunu söylemiyorsa, dün PKK silahlı mücadele yaparken, “Görüşerek terörü bitirelim” yaklaşımında da samimi olmadığı, gerçekte PKK lehine işlerin kotarılması için algı yaptığı hatırlatmamıza, itiraz hakkı olmaz.

Gördünüz mü Millet İttifakı’nı..

Çil yavrusu gibi dağıldılar..

Millet İttifakı’nın 7 bileşeni, nerede ise 7 parça oldu..

Bunlar hep birlikte, Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı seçtirmek için yola koyulmuşlardı..

İyi Parti, komisyona bile üye vermedi. Ayrıştı..

Millet İttifakı’nın diğer bileşenleri komisyona katıldılar..

Ama İmralı’ya gitme konusunda, CHP bu sefer, oylamaya bile katılmadı.. O da ikinci aşamada yoldan ayrıldı..

