İmralı Yolunda 'Kritik Soru' YPG Denklem Dışı mı Kalacak?
İmralı Yolunda 'Kritik Soru' YPG Denklem Dışı mı Kalacak?

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Ankara'da gözler, tarihi bir misyon üstlenen TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun gerçekleştireceği İmralı ziyaretine çevrildi. "Terörsüz Türkiye" hedefiyle yola çıkan heyetin ajandasında tek bir öncelik var: Suriye ve YPG düğümünü çözmek.

Belirsizliği Bitirmek Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı tarihi silah bırakma çağrısının yankıları sürerken, bu çağrının YPG’yi kapsayıp kapsamadığına dair gri alanlar netleşiyor. Meclis heyeti, İmralı'da doğrudan Öcalan’a yönelteceği soruyla bu tartışmaya son noktayı koymayı hedefliyor.

 

Lojistik MİT Kontrolünde Haftanın ilk günlerinde (Pazartesi veya Salı) gerçekleşmesi beklenen ziyaret için Adalet Bakanlığı’ndan gerekli izinler talep edildi. Organizasyonun güvenliği ve lojistiği MİT tarafından sağlanacak. Heyetin, hava koşullarının elvermesi durumunda İstanbul’dan kalkacak bir helikopterle, aksi durumda ise feribotla adaya intikal etmesi planlanıyor.

 

Ankara’da "Kırmızı Dosya" Hazırlığı: Heyet Helikopterle İniş Yapacak, Masada Tek Konu Var!

Haber Metni: Meclis’te kurulan özel komisyon, İmralı Adası’na yapılacak kritik çıkarma için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Adalet Bakanlığı prosedürlerinin işletildiği süreçte, heyetin yol haritası da netleşti.

 

Yolculuk Nasıl Olacak?

Zamanlama: Ziyaretin bu haftanın ilk iki günü içinde (Pazartesi-Salı) yapılması planlanıyor.

Ulaşım: MİT koordinesinde gerçekleşecek transferde öncelikli tercih helikopter.

Yöntem: Sorulacak sorulardan, oturma düzenine kadar her detay en ince ayrıntısına kadar planlandı.

Masadaki Sır Perdesi Aralanıyor

Görüşmenin ana gündemi Suriye sahası. Heyet, "Silah bırakma çağrısı YPG'yi de bağlıyor mu?" sorusunu muhatabına doğrudan ileterek, kamuoyundaki kafa karışıklığını giderecek net bir yanıtla Ankara'ya dönmeyi amaçlıyor.

