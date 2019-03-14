İmplant tedavisi nedir?

Diş Hekimi Ayten Can, implant tedavisi hakkında bilgi verdi.

Diş Hekimi Ayten Can, diş implantlarının kemik kaybını önlediğini ifade ederek “Normalde bir dişiniz çekildiğinde çekilen bölgedeki kemik dokularında erime olur. Bu istemediğimiz bir fizyolojik erimedir. Şayet diş çekildikten hemen sonra o bölgeye implant uygulanırsa bu kemik kaybı oluşmaz. Böylece o bölgede kemik kaybı olmadığı için dişeti çekilmesi de görülmez ve estetik olarak çok daha mükemmel sonuçlar oluşur. Çekim bölgesindeki kemiğin miktarını koruyan implanttan başka herhangi seçenek yoktur. İmplantın en büyük avantajlarından biri ise bitişik dişlerde hiçbir işlem yapılmamasıdır. Normalde size sabit bir köprü yapılırken boşluğa komşu iki dişiniz de kesilmek zorundadır. İmplantlar sadece çekim boşluklarına yapılır ve yan iki dişe hiç dokunulmaz. İmplantlar size en doğal görüntüde dişler kazandırır. Çiğneme sırasında kendi doğal dişiniz izlenimini verir” dedi.

İmplantların ağızda otuz yıl kadar sorunsuz kaldığını belirten Diş Hekimi Can, “Fakat implantlardan ortalama beklenti bundan kısadır. implantın ömrü birçok etkene bağlıdır. Hastanın sağlığı ve implantların iyi bakımı bunların ikisidir. Sonuçta implantlar bir ömür boyu kullanılabilirler. Ömürlerini etkileyen birçok etkeni ve sizin risklerinizi dişhekiminiz size açıklayacaktır. Sağlık yaştan çok daha önemli bir faktördür. 70-80’lerindeki birçok hastanın cerrahi riskleri daha genç fakat sağlık sorunu olan hastalardan daha azdır. Ayrıca daha yaşlı kişilerin implanta ihtiyacı gençlerin ihtiyaçlarından daha olasıdır çünkü yaşlılarda daha çok diş kaybı olmuştur” şeklinde konuştu.

Mümkün olduğu kadar implantı kusursuz yerleştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Diş Hekimi Can, “Ağzınıza giren ve sizin kontrolünüz altında olan hiç bir şey için garanti vermek mümkün değildir. Bir organ nakli veya kalp ameliyatı sonrasında sağlık durumunuzun ne ölçüde garantili ise implant uygulamaları içinde aynı durum geçerlidir. Ancak biz size mümkün olduğu kadarı ile implantı kusursuz bir şekilde yerleştirmeye çalışacağımızı söyleyebiliriz. Size implantınızın bakımı hakkında gerekli bilgileri verebilir, gerektiğinde muayene edebiliriz. Biz implantların başarılı olması için elimizden geleni yapacağız, fakat siz de aynı çabayı göstermelisiniz” ifadelerini kullandı.