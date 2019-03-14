0553 313 94 23

İmplant tedavisi nedir?

Diş Hekimi Ayten Can, implant tedavisi hakkında bilgi verdi.

14 Mart 2019 Perşembe 09:48
İmplant tedavisi nedir?

Diş Hekimi Ayten Can, implant tedavisi hakkında bilgi verdi.

 

Diş Hekimi Ayten Can, diş implantlarının kemik kaybını önlediğini ifade ederek “Normalde bir dişiniz çekildiğinde çekilen bölgedeki kemik dokularında erime olur. Bu istemediğimiz bir fizyolojik erimedir. Şayet diş çekildikten hemen sonra o bölgeye implant uygulanırsa bu kemik kaybı oluşmaz. Böylece o bölgede kemik kaybı olmadığı için dişeti çekilmesi de görülmez ve estetik olarak çok daha mükemmel sonuçlar oluşur. Çekim bölgesindeki kemiğin miktarını koruyan implanttan başka herhangi seçenek yoktur. İmplantın en büyük avantajlarından biri ise bitişik dişlerde hiçbir işlem yapılmamasıdır. Normalde size sabit bir köprü yapılırken boşluğa komşu iki dişiniz de kesilmek zorundadır. İmplantlar sadece çekim boşluklarına yapılır ve yan iki dişe hiç dokunulmaz. İmplantlar size en doğal görüntüde dişler kazandırır. Çiğneme sırasında kendi doğal dişiniz izlenimini verir” dedi.

 

İmplantların ağızda otuz yıl kadar sorunsuz kaldığını belirten Diş Hekimi Can, “Fakat implantlardan ortalama beklenti bundan kısadır. implantın ömrü birçok etkene bağlıdır. Hastanın sağlığı ve implantların iyi bakımı bunların ikisidir. Sonuçta implantlar bir ömür boyu kullanılabilirler. Ömürlerini etkileyen birçok etkeni ve sizin risklerinizi dişhekiminiz size açıklayacaktır. Sağlık yaştan çok daha önemli bir faktördür. 70-80’lerindeki birçok hastanın cerrahi riskleri daha genç fakat sağlık sorunu olan hastalardan daha azdır. Ayrıca daha yaşlı kişilerin implanta ihtiyacı gençlerin ihtiyaçlarından daha olasıdır çünkü yaşlılarda daha çok diş kaybı olmuştur” şeklinde konuştu.

 

Mümkün olduğu kadar implantı kusursuz yerleştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Diş Hekimi Can, “Ağzınıza giren ve sizin kontrolünüz altında olan hiç bir şey için garanti vermek mümkün değildir. Bir organ nakli veya kalp ameliyatı sonrasında sağlık durumunuzun ne ölçüde garantili ise implant uygulamaları içinde aynı durum geçerlidir. Ancak biz size mümkün olduğu kadarı ile implantı kusursuz bir şekilde yerleştirmeye çalışacağımızı söyleyebiliriz. Size implantınızın bakımı hakkında gerekli bilgileri verebilir, gerektiğinde muayene edebiliriz. Biz implantların başarılı olması için elimizden geleni yapacağız, fakat siz de aynı çabayı göstermelisiniz” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:48
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi üretim endeksi (1)
    1. Sanayi üretim endeksi (1)
    2. Bayburt merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    3. Trabzon'da kültür sanat
    4. Kan bağışına Çaycuma MYO..
    5. Trafik polisinden örnek davranış
    6. Ahmet Arslan’dan Yıldırım’a destek
    7. Ozon tedavisi hangi hastalıklarda..
    8. Kaza yapan UBER sürücüsü alkollü çıktı
    9. Almanlar, PKK ambargosuna tepkili
    10. Palandöken: TESK ve KOSGEB işbirliği..
    11. Golden State Warriors, Houston..
    12. Sanayi üretimi yıllık bazda azaldı
    13. Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı..
    14. Leicester City, Eljif’in peşinde
    15. Artık araçlar onları bekliyor
    16. Dialo: Ülkeme elimden geldiğince..
    17. Ankara temalı satranç takımı..
    18. İHA muhabirinden Cumhuriyet Savcısı..
    19. Piyasa güne artı rezervle başladı
    20. 'Bez Çanta' projesi hayata geçirildi
    21. Rockets'ı Warriors durdurdu
    22. İsmini ketenden alan köyün sakinleri..
    23. Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası
    24. Varto’da IPARD-II Programı tanıtım..
    25. Borsa, güne yükselişle başladı
    26. Sıcak asfalt çalışmaları..
    27. KAYMEK’ten bağımlılık eğitimi
    28. Kadınlar, sağlıklı yaşam için yürüyor
    29. Dolar/TL, 5,4690 seviyesinde işlem..
    30. Bakan Berat Albayrak: Belediyecilik..
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!