Son seçim anketi geldi! Gündemi sarsacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Ama başka bir pencereden bakınca da hiç şaşırtmıyor. Bir kere yeni CHP yönetimi, topluma umut ve güven veren bir siyaset üretemedi. Hâlâ negatif muhalefet yapmayı tercih etti. Zaten kendi içinde "şaibeli kurultay" gibi bitmeyen bir iç kavga vardı ve buna yenileri de eklendi. Hâlâ Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'un hukuken CHP il başkanı, "ihraç" edilen Gürsel Tekin...