Son seçim anketi geldi! Gündemi sarsacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Son seçim anketi geldi! Gündemi sarsacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Sabah yazarı Mahmut Övür, Sabah'taki köşesinde Optimar Araştırma'nın son seçim anketini paylaştı. Anketteki puan farkını görenler sonuçlara inanamazken söz konusu anketin CHP'de deprem etkisi oluşturması bekleniyor.

1
#1
Foto - Son seçim anketi geldi! Gündemi sarsacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Son dakika haberi... Yeni yılın ilk anket sonuçları belli oldu. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Optimar'ın 'Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?' araştırmasına bugünkü köşesinde yer verdi. İşte AK Parti, CHP, MHP, DEM ve diğer partilerin anket sonuçlarına göre oy oranları!

#2
Foto - Son seçim anketi geldi! Gündemi sarsacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Mahmut Övür'ün 'Yılın ilk anketi: CHP'nin oyu şaşırtmıyor' başlıklı yazısı: Günlerdir dünya diken üstünde, ABD'nin İran'a saldırıp saldırmayacağını tartışıyor. Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgeyi sarsacak bir savaş olmasın diye yoğun bir diplomasi yürütüyor. Trump'la, Pezeşkiyan'la görüşülüyor, dışişleri bakanları buluşuyor, Suudi Arabistan ve Mısır'la bir araya geliniyor.

#3
Foto - Son seçim anketi geldi! Gündemi sarsacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Gazze'deki gelişmeler bir yana, sadece bu kadarı bile Türkiye'nin nasıl kritik bir süreçten geçtiğini göstermeye yetiyor. Bir de dönün iç siyasete bakın; özellikle ana muhalefet partisi CHP'de bu gündeme ilişkin tek ufuk açıcı bir yaklaşım yok.

#4
Foto - Son seçim anketi geldi! Gündemi sarsacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Peki ne var? Ya "Suç örgütü lideri" iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu ya "erken seçim" çağrısı ya da 3 yıl önce bugün Türkiye'yi sarsan ve "Küçük kıyamet" denilen depremin yaralarını sarmada "mucize" düzeyinde yapılanları itibarsızlaştırma çabası var. Bu tablo sokakta da görülüyor ki, geçen yerel seçimlerde yüzde 38 oy alan CHP, o oyu artıracağına tam tersi oy kaybediyor.

#5
Foto - Son seçim anketi geldi! Gündemi sarsacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

En çarpıcı gelişme de 2026'nın ilk ayında ortaya çıktı. Yılın ilk anketinde AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı geçen yılla kıyaslanmayacak boyutta. Elimde, uzun yıllardır her seçimde başarılı sonuçlarıyla dikkat çeken Optimar Araştırma'nın son "Türkiye'nin Nabzı 2026 Ocak" araştırması var.

#6
Foto - Son seçim anketi geldi! Gündemi sarsacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Bu araştırma yapay zekâdan sosyal yaşamdaki değişimlere, ekonomiden siyasete birçok alanı kapsıyor ve ilginç veriler sunuyor. Araştırma 22 Ocak-30 Ocak tarihleri arasında 81 ilde ve 2 bin kişiyle telefon anketi yöntemiyle yapılmış. En çok merak edilen ilk soruyla başlayalım: "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?"

#7
Foto - Son seçim anketi geldi! Gündemi sarsacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Sonuç CHP açısından tehlike çanlarının çaldığına işaret ediyor. Kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranları şöyle: AK Parti yüzde 35.2

#8
Foto - Son seçim anketi geldi! Gündemi sarsacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

CHP yüzde 27.3

#9
Foto - Son seçim anketi geldi! Gündemi sarsacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

DEM Parti yüzde 12.8

#10
Foto - Son seçim anketi geldi! Gündemi sarsacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

MHP yüzde 9.6

#11
Foto - Son seçim anketi geldi! Gündemi sarsacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

İyi Parti yüzde 7.6

#12
Foto - Son seçim anketi geldi! Gündemi sarsacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Yeniden Refah Partisi yüzde 3.0

#13
Foto - Son seçim anketi geldi! Gündemi sarsacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Zafer Partisi yüzde 2.6

#14
Foto - Son seçim anketi geldi! Gündemi sarsacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

BBP 0.8, diğer yüzde 1.2

#15
Foto - Son seçim anketi geldi! Gündemi sarsacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Bu araştırmada yüzde 30-40 aralığında çıktığı söylenen kararsız seçmenlerin sayısı ise sadece yüzde 7.8... Peki bu tablo şaşırtıcı mı? Hayat pahalılığı, ekonomik sıkıntılar ve AK Parti'nin 24 yıllık iktidarı düşünülünce ana muhalefet partisinin bu sonucu alması şaşırtıcı tabii. Böyle bir zeminde CHP'nin yerel seçimlerde aldığı yüzde 38 oyu en azından koruması gerekirken tam tersi 10 puan aşağı çekmesi şaşırtıcı ve bir siyasi başarısızlık örneği.

#16
Foto - Son seçim anketi geldi! Gündemi sarsacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Ama başka bir pencereden bakınca da hiç şaşırtmıyor. Bir kere yeni CHP yönetimi, topluma umut ve güven veren bir siyaset üretemedi. Hâlâ negatif muhalefet yapmayı tercih etti. Zaten kendi içinde "şaibeli kurultay" gibi bitmeyen bir iç kavga vardı ve buna yenileri de eklendi. Hâlâ Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'un hukuken CHP il başkanı, "ihraç" edilen Gürsel Tekin...

#17
Foto - Son seçim anketi geldi! Gündemi sarsacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Turpun büyüğü ise CHP'li çok sayıda belediyeyle ilgili yargıya taşınan "yolsuzluk" iddiaları... Son günlerde özellikle iddianamede "Suç örgütü lideri" olarak yer alan Ekrem İmamoğlu'nun ekibiyle ilgili uyuşturucu ve kumar rezaletinin yaşandığı "jet"giller skandalının ortaya çıkması, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın sevgilisiyle Phuket tatili ve solcu gazeteci Enver Aysever'in İmamoğlu'nun yüzüne karşı söylediği, "Hırsızın elini sıkmam" çıkışı, en militan "Ekremci"yi bile öfkelendirdi. CHP'liler artık soru sormaya başladı. Bunun sokağa yansımaması mümkün değil. Geçmişten gelen statükoculuğu, dış politikadaki öngörüsüzlüğü, hatta son günlerde Suriye üzerinden yapmaya çalıştığı fırsatçılığı bir yana bırakın, bu "yolsuzluk" bagajıyla CHP'nin iktidar umudu vermesi hiç kolay değil.

