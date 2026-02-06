Son seçim anketi geldi! Gündemi sarsacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Turpun büyüğü ise CHP'li çok sayıda belediyeyle ilgili yargıya taşınan "yolsuzluk" iddiaları... Son günlerde özellikle iddianamede "Suç örgütü lideri" olarak yer alan Ekrem İmamoğlu'nun ekibiyle ilgili uyuşturucu ve kumar rezaletinin yaşandığı "jet"giller skandalının ortaya çıkması, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın sevgilisiyle Phuket tatili ve solcu gazeteci Enver Aysever'in İmamoğlu'nun yüzüne karşı söylediği, "Hırsızın elini sıkmam" çıkışı, en militan "Ekremci"yi bile öfkelendirdi. CHP'liler artık soru sormaya başladı. Bunun sokağa yansımaması mümkün değil. Geçmişten gelen statükoculuğu, dış politikadaki öngörüsüzlüğü, hatta son günlerde Suriye üzerinden yapmaya çalıştığı fırsatçılığı bir yana bırakın, bu "yolsuzluk" bagajıyla CHP'nin iktidar umudu vermesi hiç kolay değil.