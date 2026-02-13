Son seçim anketi belli oldu! İşte partilerin oy oranları

Araştırmaya göre bu pazar milletvekili genel seçimi yapılsa AK Parti yüzde 32,5 ile ilk sırada yer alıyor. CHP yüzde 30,9 ile ikinci sırada bulunurken iki parti arasındaki fark 1,6 puan olarak ölçüldü. Diğer partilerin oy oranları ise şöyle: DEM Parti yüzde 9, MHP yüzde 8, İYİ Parti yüzde 6,3, Anahtar Parti yüzde 4, Zafer Partisi yüzde 3,9 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 2,7. Araştırmada milliyetçi partilerin toplam oy oranının yüzde 20'nin üzerine çıkması dikkat çekti.