Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Tepsiye koyup sadece 5 dakika ile net sonuçlar alın...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Tepsiye koyup sadece 5 dakika ile net sonuçlar alın...

İslam dünyasının önemli alimlerinden olan İbn-i Sina'nın göz sağlığımız için 1000 yıl önceden önerdiği o şifa kaynağına bir göz atalım...

#1
Foto - İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Tepsiye koyup sadece 5 dakika ile net sonuçlar alın...

İslam dünyasının önemli alimlerinden olan İbn-i Sina'nın tarif ve önerileri arasında öyle bir besin var ki yalnızca gözlerin görüş alanını düzenlemede fayda sağlamıyor antiseptik özelliği ile vücutta bulunan tüm atıkları da temizliyor. Üstelik hazırlamak için 5 dakika yeterli. İşte İbn-i Sina'nın asırlık şifa reçetesi...

#2
Foto - İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Tepsiye koyup sadece 5 dakika ile net sonuçlar alın...

İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli hekimlerinden İbn-i Sina'nın asırlar önce tavsiye ettiği besinler ve doğal tedavi yöntemleri günümüze ışık tutuyor. İbn-i Sina’nın reçetelerinde yer verdiği bir kür ise bugün; göz sağlığına yararlı olabiliyor.

#3
Foto - İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Tepsiye koyup sadece 5 dakika ile net sonuçlar alın...

Göz sağlığı oldukça önemlidir. Aksatılmaya gelmez. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı verilere göre küresel olarak, 1 milyar kişi önlenebilecek ya da henüz çözülmemiş bir görme bozukluğundan muzdarip.

#4
Foto - İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Tepsiye koyup sadece 5 dakika ile net sonuçlar alın...

Görme kusurlarına dikkat çeken uzmanlar, bu durumun ihmal edilmemesi gerektiğini belirtip vatandaşların mutlaka hekime görünmesini öneriyor. Göz sağlığına pozitif etkisi olan besinler de yok değil. Onlardan biri de İbn-i Sina’nın önerdiği A vitamini yönünden zengin olan havuçlu kür.

#5
Foto - İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Tepsiye koyup sadece 5 dakika ile net sonuçlar alın...

Hazırlanışı: 2 adet havucu uç kısmında kesin ve uzunlamasına dilimleyin. Sonrasında tepsiye koyup 5 dakika kadar fırında bekletin. Havuçları bir kaba koyun. Üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve kaşık yardımıyla ezin. Hazırlanan bu kür düzenli her gün düzenli olarak tüketilebilir.

#6
Foto - İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Tepsiye koyup sadece 5 dakika ile net sonuçlar alın...

Havuç, beta-karoten, lutein ve zeaksantin gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu maddeler serbest radikallere karşı koruma sağlayarak hücre hasarını azaltır.

#7
Foto - İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Tepsiye koyup sadece 5 dakika ile net sonuçlar alın...

Havuç, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, potasyum içeriği sayesinde kan basıncını düzenler ve kalp sağlığını destekler.

#8
Foto - İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Tepsiye koyup sadece 5 dakika ile net sonuçlar alın...

KABIZLIĞI ÖNLER

#9
Foto - İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Tepsiye koyup sadece 5 dakika ile net sonuçlar alın...

Lif açısından zengin olan havuç, sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önler.

