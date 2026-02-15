İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Tepsiye koyup sadece 5 dakika ile net sonuçlar alın...

İslam dünyasının önemli alimlerinden olan İbn-i Sina'nın tarif ve önerileri arasında öyle bir besin var ki yalnızca gözlerin görüş alanını düzenlemede fayda sağlamıyor antiseptik özelliği ile vücutta bulunan tüm atıkları da temizliyor. Üstelik hazırlamak için 5 dakika yeterli. İşte İbn-i Sina'nın asırlık şifa reçetesi...