SON DAKİKA
Medya
6
Yeniakit Publisher
Taşacak Bu Deniz'de şok eden ayrılık! 'Ben talep ettim' dedi, diziye veda etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Taşacak Bu Deniz'de şok eden ayrılık! 'Ben talep ettim' dedi, diziye veda etti

TRT1'de Cuma günlerine damga vuran Taşacak Bu Deniz'de beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Oyuncu 'ayrılık benim talebimdi' diyerek flaş gelişmeyi duyurdu.

Foto - Taşacak Bu Deniz'de şok eden ayrılık! 'Ben talep ettim' dedi, diziye veda etti

Trabzon’da çekimleri sürdürülen ve yayınlandığı günden bu yana reytinglerde zirveye oynayan TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz, izleyicileri şaşırtan bir ayrılıkla gündeme geldi.

Foto - Taşacak Bu Deniz'de şok eden ayrılık! 'Ben talep ettim' dedi, diziye veda etti

Çekimleri Trabzon'un farklı noktalarında yapılan dizinin sevilen karakterlerinden Şükriye’ye hayat veren usta oyuncu Ulviye Karaca, projeye veda etti.

Foto - Taşacak Bu Deniz'de şok eden ayrılık! 'Ben talep ettim' dedi, diziye veda etti

Beklenmedik ayrılık kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, “Oyuncu diziden çıkarıldı mı, yoksa kendi isteğiyle mi ayrıldı?” sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi.

Foto - Taşacak Bu Deniz'de şok eden ayrılık! 'Ben talep ettim' dedi, diziye veda etti

Merak edilen konuya bizzat Ulviye Karaca açıklık getirdi. Sosyal medyada kendisine yöneltilen “Dizideki rolünüz sona mı erdi, yoksa siz mi ayrılmak istediniz?” sorusuna samimi bir yanıt veren deneyimli oyuncu, “Benim talebimdir” ifadelerini kullandı.

Foto - Taşacak Bu Deniz'de şok eden ayrılık! 'Ben talep ettim' dedi, diziye veda etti

Bu açıklamayla birlikte, reyting rekorları kıran Taşacak Bu Deniz dizisindeki ayrılığın Karaca’nın kendi isteğiyle gerçekleştiği netlik kazandı. Sevilen oyuncunun vedası, dizinin takipçileri arasında üzüntüye neden olurken , hikâyenin nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu oldu.

