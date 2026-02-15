Fondaş denilince kızıyorlar! Parayı basmış düdükler ötmüş

Sebahattin Ayan İstanbul

Tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamunun kaynaklarını yandaşlarına peşkeş çekmeye alışan irili ufaklı CHP’li belediyeler, bir kez daha suçüstü oldu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Şubat ayı meclis toplantısında söz almak isteyen AK Partili Meclis üyelerine ‘Değil fikir almak, size söz hakkı vermem bile büyük bir ödül’ şeklinde skandal ifadeler kullanan CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin yandaşlarını parayla konuşturduğu ortaya çıktı.

BİR KONUŞMAYA 62.5 MİLYON TL

CHP’li Çeşme Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce, ‘Muhtelif Kültür Sanat Organizasyon Hizmet Alımı İşi’ başlığıyla gerçekleşen ihalede, çakma tarihçi Sinan Meydan ile Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan başta olmak üzere Ender Saraç, Gani Müjde, Lale Orta, Rutkay Aziz, Altan Öymen, Emre Alkın, Güven İslamoğlu, Esin Davutoğlu Şenol, Mahir Günşiray, Nebil Özgentürk, Ayşe Kulin, Judith Malika Liberman ve Işık Ögütçü gibi çok sayıda yandaşa “konuşmacı” sıfatıyla para aktarıldığı öğrenildi. Muhaliflere söz hakkı vermediği halde makam koltuğuna köpek oturtan CHP’li Lal Denizli’nin talimatıyla 28.02.2025 tarihinde yapılan, 2025/107867 ilan numaralı yandaş semirtme ihalesine, belediye kasasından tam 62 milyon 342 bin 500 TL gibi devasa bir rakam aktarıldı.

MADDE MADDE YANDAŞ LİSTESİ

Devletin resmi ihale platformu e-KAP’ta yer alan bilgilere göre, fondaş gazetecilerin cebini doldurmaya yönelik ihalenin teknik şartnamesinin 3’üncü maddesinde yer alan “Konuşmacı Hizmet Temini” başlığı altında, program kapsamında davet edilecek yandaş isimlerin listelendiği görüldü. Adrese teslim şekilde gerçekleşen fondaş besleme ihalesinde, Erdoğan’a oy verenleri ‘varoş, köylü’ diye hakir gören, katıldığı canlı yayında “Kuzuyu kesmek, öldürmek için insanın içinde nasıl bir canavar yaşıyor olmalı? Canlıları keserek bayram olmaz” diyerek Kurban Bayramımıza dil uzatan Ataol Behramoğlu ile geçtiğimiz Temmuz ayında ölen CHP’nin eski genel başkanı Altan Öymen ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar yer aldı.

AZILI İSLAM DÜŞMANLARI

Aynı ihalede, “Şeriat isteyen defolup gitsin bu ülkeden!” diyerek Müslümanları kapı dışarı etme fikrine sahip olan Kaan Sekban, PKK’ya destek veren ‘Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ isimli ihanet metnine imza atan ve üniversitelerde başörtüsünün serbest olmasına karşı milli iradeyi tehdit eden bildiriye ismini yazdıran Prof. Dr. Cem Say, Osmanlı Hanedanına ağır hakaretlerde bulunan ve Ekrem İmamoğlu tarafından Kültür A.Ş. danışmanlığına getirilen amatör tarihçi Sinan Meydan ile Fondaş Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Ender Saraç, Gani Müjde, Lale Orta, Rutkay Aziz, Altan Öymen, Emre Alkın, Güven İslamoğlu, Esin Davutoğlu Şenol, Mahir Günşiray, Nebil Özgentürk, Ayşe Kulin, Judith Malika Liberman ve Işık Ögütçü gibi çok sayıda yandaşa yer verdiği öğrenildi. Merkezi İstanbul’da bulunan Bilir Turizm ve Danışmanlık A.Ş.’ye verilen ihalede, 5’inci maddede yer alan “Yetişkin Tiyatro Oyunu Hizmeti Temini” başlığı da dikkat çekti. Söz konusu maddede, CHP’li Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun sahnelediği “Bir Delinin Hatıra Defteri” adlı oyuna yer verildiği görüldü.

YANDAŞ ŞARKICILAR UNUTULMAMIŞ

İhalenin 8’inci maddesinde yer alan “Konser Hizmeti Temini 1” başlığı altında ise dikkat çeken bir başka düzenlemeye yer verildi. Söz konusu maddede; Melike Şahin, Simge, Gazapizm, Funda Arar, Mabel Matiz, Yalın, Hande Yener, Zeynep Bastık, Athena, Mustafa Sandal, Cem Adrian, Kenan Doğulu, Teoman, Sıla, Tan, Gökhan Türkmen, Buray, Duman, İskender Paydaş ve Orkestrası, Mor ve Ötesi veya bunların emsali sanatçılardan hizmet alınacağı şartının yer aldığı görüldü.