İşte Sol'un unuttuğu Sol! Che Guevara eşcinsel sapkınları devrimden sonra kurşuna dizmişti ve....

Bugün "özgürlük" maskesi altında eşcinsel lobilerinin peşine takılan tatlı su solcuları şokta! Öve öve bitiremedikleri Küba Devrimi’nin ilk yıllarında, toplum ahlakını bozan sapkınlıklara karşı nasıl çelikten bir irade sergilendiğini unuttular. Fidel Castro’nun "Yeni İnsanı", sokaklardaki yozlaşmaya "dur" demişti!

"ADAM ETME" KÜLTÜRÜ: TARLADA ISLAH

1959 Devrimi’nin ardından Küba, sadece kapitalizmi değil, Batı’nın dayattığı ahlaki çürümeyi de kapı dışarı etti. Devrimin önderleri, eşcinselliği bir "hastalık" ve "burjuva yozlaşması" olarak gördü. Toplumun temel taşı olan aile yapısını korumak için kolları sıvayan yönetim, bu kişileri UMAP adı verilen çalışma kamplarına göndererek, toprakla ve disiplinle ıslah yolunu seçti. "Çalışmak insanı adam eder" düsturuyla, sapkınlığın devrimci ahlakta yeri olmadığı açıkça ilan edildi.

SOLCULARA TOKAT GİBİ GERÇEK!

Şimdilerde LGBT bayraklarının gölgesinde siyaset yapan sözde solcular, idolleri Fidel Castro’nun o dönemki sert duruşunu görmezden geliyor. Oysa Castro, toplumun manevi değerlerini hiçe sayan bu yapıları "karşı devrimci" ilan etmiş, sokaklarda bu yozlaşmaya nefes aldırmamıştı. Bugünün solcuları, emperyalizmin oyuncağı haline gelen bu akımlara kucak açarken, aslında kendi tarihlerine ihanet ediyorlar.

YENİ İNSANIN MAYASI SAĞLAMDI

Küba’da o yıllarda kurulan sistemde; eli silah tutan, tarlada ter döken, ailesine ve vatanına bağlı "erkek gibi" nesiller yetiştirilmesi hedeflendi. Milli bünyeyi sarsan, gençliği zehirleyen hiçbir akıma prim verilmedi. Tarih, toplumun öz değerlerine dönmesinin ve sapkınlıkla mücadelenin ne kadar hayati olduğunu Küba örneğiyle bir kez daha kanıtlamış oldu.