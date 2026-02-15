  • İSTANBUL
Gündem

İran ve ABD arasında ekonomik iş birliği trafiği! Enerji sahaları ve yatırımlar masaya yatırıldı

İran ve ABD arasında ekonomik iş birliği trafiği! Enerji sahaları ve yatırımlar masaya yatırıldı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi, ABD ile yürütülen müzakerelerde iş birliği alanlarının genişletilmesine yönelik kritik açıklamalarda bulundu. Kanberi, görüşmelerde iki ülke arasındaki siyasi gerilimlerin ötesinde; enerji sektörü, ortak petrol ve doğal gaz sahalarının işletilmesi, madencilik yatırımları ve sivil havacılık için uçak alımı gibi stratejik ekonomik başlıkların ele alındığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi, ABD ile müzakerelerde enerji, ortak petrol ve gaz sahaları, madencilik yatırımları ve uçak alımı gibi ekonomik başlıkların ele alındığını belirtti.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre Kanberi, 2015'teki anlaşmada ABD’nin ekonomik fayda sağlamadığını belirterek, bu kez anlaşmanın kalıcı olması için Washington’ın da hızlı ve yüksek getirili alanlarda kazanç elde edebilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Kanberi ayrıca, İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasının da müzakerelerin parçası olduğunu ve bu sürecin kademeli ya da tek seferde gerçekleşebileceğini belirtti.

