Toprağı sıksan şüheda! Gazze'de enkazların altından binlerce kimliksiz şehid çıkıyor

İşgalci rejimin tanınmaz halde teslim ettiği 53 naaş, Deir al-Balah'taki "Rakamlar Mezarlığı"na defnedilirken, 9 bin 500 aile hala kayıp yakınlarından bir iz bekliyor.

Gazze Şeridi'nde evlatlarını, eşlerini veya anne-babalarını kaybeden Filistinli ailelerin trajedisi, kimliği belirsiz naaşlar ve kayıp dosyalarıyla her geçen gün daha da derinleşiyor. Yerel kaynaklara göre, şu an yaklaşık 9 bin 500 aile bu belirsizliğin pençesinde yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde, işgalci rejimin Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla teslim ettiği 53 şehidin naaşı, hiçbir kimlik bilgisi veya ölüm şartlarına dair açıklama yapılmaksızın toplu halde defnedildi.

Tanınmaz haldeki naaşlar ve teşhis çilesi

Teslim edilen naaşlar üzerinde yapılan incelemeler, işgalin vahşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Şehitlerin vücut bütünlüğünün ağır şekilde bozulmuş olması ve bazı uzuvların eksikliği, ailelerin teşhis çabalarını boşa çıkarıyor.

Şifa Kompleksi'nde Umutsuz Bekleyiş: Günlerdir Şifa Hastanesi'ne akın eden aileler, ekranlara yansıtılan kalıntılar ve kıyafetler üzerinden yakınlarını bulmaya çalışıyor.

Teknik İmkansızlık: Gazze’deki sağlık yetkilileri, ellerinde DNA testi yapabilecek teknolojik altyapı bulunmadığı için sadece boy, yapı veya eski yaralar gibi fiziksel özelliklere bel bağlamak zorunda kalıyor.

Mezar Taşları Yerine Molozlar: Kimliği belirlenemeyen naaşlar, Deir al-Balah’ın güneyindeki "Rakamlar Mezarlığı"na, yıkılan evlerin taşları ve ilkel yöntemlerle defnediliyor.

Verilerle işgal zindanlarındaki "Gizli" cenazeler

10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana, işgalci rejimden teslim alınan naaşların sayısı ve arka plandaki dehşet verici raporlar şu şekildedir:

Kategori Miktar / Detay

Son Teslim Alınan Naaş 53 Şehit

Ateşkesten Bu Yana Toplam 414 Şehit

Dosyası Açık Kayıp Sayısı 9.500 Aile

Tarihi "Rakamlar Mezarlığı" 735 Naaş (İşgal altında tutulan)

Sde Teiman İşkence Kampı 1.500 Naaş (Haaretz raporuna göre)

Sde Teiman: Bir toplu mezar merkezi mi?

Filistinli esirlerin geri alınması ve şehitlerin naaşlarının iadesi için yürütülen ulusal kampanya, Haaretz gazetesinin geçtiğimiz Temmuz ayında yayınladığı sarsıcı raporu hatırlatıyor. Rapora göre, kötü şöhretli Sde Teiman askeri kampında Gazze'den kaçırılan yaklaşık 1.500 Filistinliye ait naaş tutuluyor. Bu veriler, teslim edilen her kimliksiz naaşın, işgalin karanlık zindanlarında işlenen sistematik cinayetlerin birer kanıtı olduğunu gösteriyor.

"Bizim için ölümden daha acı olan, evladımızın bir mezarı olup olmadığını bilememek. Bir isim, bir fatiha okunacak bir taş istiyoruz; rakam değil." > — Kayıp yakını bir Gazzeli baba.

Gazze Hükümet Medya Ofisi, bu durumu "uluslararası toplumun ahlaki iflası" olarak nitelendirirken, ailelerin tek tesellisi, ileride laboratuvar imkanları sağlandığında örnek alınabilmesi için mezarların numaralandırılarak kaydedilmesi oluyor.

