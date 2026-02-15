Dev alan keşfedildi! 10 bin yıllık sır gün yüzüne çıktı

  • İSTANBUL
Kayalara çizilen figürler, antik ocak kalıntıları ve farklı dönemlere ait yazıtlar… Mısır'ın Sina Yarımadası’nda bulunan yeni arkeolojik alan, binlerce yıllık yaşam izlerini tek noktada ortaya koydu.

Mısır’ın Sina Yarımadası’nda gerçekleştirilen çalışmalar sırasında, insanlık tarihinin farklı dönemlerine ışık tutan dikkat çekici bir keşif yapıldı.

 

Güvenli bir liman

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, Umm Irak Platosu'nda daha önce izine rastlanmamış 100 metre uzunluğunda devasa bir arkeolojik saha keşfetti. 10 bin yıllık bir geçmişe sahip olan bu alan, insanlık sanatının ilkel dönemlerinden modern yazılı döneme kadar nasıl evrildiğini tek bir noktada gösteriyor. Doğal kaya sığınağının tavanında, 10 bin yıl öncesinin izlerini taşıyan kırmızı pigmentli hayvan figürleri ve sembollerin yanı sıra, ilerleyen dönemlere ait Nabati dili ile Arapça kitabeler yer alıyor. Sığınakta bulunan antik ocak kalıntıları ve taş bölmeler, buranın on bin yıl boyunca insan toplulukları için güvenli bir liman olduğunu kanıtlıyor.

 

Uzmanlar, bu keşfin Mısır'ın antik tarih haritasına eklenen en kritik halkalardan biri olduğunu ve bölgenin tam anlamıyla ‘doğal bir müze’ niteliği taşıdığını belirtti.

