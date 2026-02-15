Sebze-meyvedeki tarımsal ilaç en büyük etken! Çocukluk çağı kanserlerinin üçte biri lösemi!

15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Savaş Kansoy, çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık üçte birini löseminin oluşturduğunu belirtti.

Löseminin, kemik iliğinde kan hücrelerini üreten hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan bir kanser türü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Savaş Kansoy, çocukluk döneminde en sık görülen kanser türünün lösemi olduğunu söyledi. Kansoy, "Lösemiye en sık ilk 5 yaşta rastlıyoruz. Bu nedenle özellikle küçük yaş grubunda ortaya çıkan uzun süren halsizlik, sık enfeksiyon ya da nedeni açıklanamayan morluklar dikkatle takip edilmeli" dedi.

Belirtiler dikkatle izlenmeli

Çocukluk çağı kanserlerinin kesin nedeninin henüz tam olarak bilinmediğini belirten Kansoy, vakaların küçük bir bölümünde kalıtsal faktörlerin etkili olabildiğini kaydetti. Kansoy, "Çocuklarda kansızlık, karında şişlik ya da dolgunluk hissi, lenf bezlerinde belirgin şişlik, ciltte kolay oluşan morluklar, iki taraflı burun kanaması, uzun süren ateş ve sık enfeksiyonlar löseminin belirtileri arasında sayılabilir. Bu bulgulara ek olarak kan tahlillerinde beyaz kan hücrelerinde görülen anormal değişiklikler de tanı sürecinde yol gösterici olabilir. Bu şikâyetler farklı hastalıklarda da ortaya çıkabilir ancak uzun sürmesi ya da bir arada görülmesi durumunda ailelerin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması kıymetli" ifadelerini kullandı.

Geçmeyen halsizlik uyarısı

Çocuklarda görülen kanser belirtilerinin başka hastalıklarla karıştırılabildiğini dile getiren Kansoy, şu değerlendirmede bulundu: "Özellikle uzun süren halsizlik çoğu zaman basit bir enfeksiyon ya da kansızlıkla, nedeni açıklanamayan morluklar çarpma veya düşmelerle, sık tekrarlayan enfeksiyonlar bağışıklığın geçici olarak zayıflamasıyla, geçmeyen ateş ise üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkilendirilebiliyor. Lenf bezlerindeki şişlikler de genellikle enfeksiyonlara bağlanabiliyor. Her belirti lösemi anlamına gelmez ancak bu şikâyetler uzun sürüyor ya da bir arada görülüyorsa ailelerin durumu göz ardı etmeden bir uzmana başvurması erken tanı açısından büyük önem taşır."

"Tedavi süreci 1-2 yıl sürebiliyor"

Löseminin farklı türleri bulunduğunu belirten Kansoy, en sık görülen tiplerin akut lenfoblastik, akut miyeloblastik ve kronik miyelositer lösemi olduğunu aktardı. Tanının kan tahlilleri ve kemik iliğinden alınan örneklerin incelenmesiyle konulduğunu ifade eden Kansoy, hastalığın özelliklerine ve risk durumuna göre tedavi planının belirlendiğini söyledi. Kansoy, "Çoğu hastada kemoterapi uygulanır, bazı durumlarda ise kök hücre nakli gündeme gelebilir ve tüm bu tedavi süreci 1-2 yılı kapsayabilir. Bu uzun ve yorucu dönemde hem çocukların hem de ailelerin psikolojik destek alması süreci daha sağlıklı atlatmaları açısından büyük önem taşır" dedi.

DOĞRU HABER