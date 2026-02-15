Konya'da kayıp alarmı! Hadim ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam için ekipler seferber oldu
Konya'nın Hadim ilçesinde, yaklaşık 4 gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki alzaymır hastası vatandaş için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bölgedeki sarp arazide ve yerleşim yerlerinde her taşın altına bakıyor.
Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hadim İlçesi Dedemli Mahallesi'nde yakınları tarafından ulaşılamayan alzaymır hastası Mevlüt Aybattı için başlatılan arama çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Vali İbrahim Akın'ın, alzaymır hastası vatandaşın arama çalışmalarını yerinde incelediği ifade edildi.
Akın'ın, kaymakamlıkta yapılan toplantıda yetkililerden, yürütülen arama faaliyetlerine ilişkin bilgi aldığı kaydedildi.
- Olay
Dedemli Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, alzaymır hastası Mevlüt Aybattı'dan 11 Şubat Çarşamba gününden beri haber alınamadığını bildirmiş, AFAD, jandarma, Konya Büyükşehir Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarından oluşan 150 kişilik ekip, dron ve hassas burunlu köpeklerin de desteğiyle arama çalışması başlatmıştı.
Yerel
Ankara'da feci kaza motosikletli genç can verdi! Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı üzerinden otobüs geçti