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Gündem IMF'den Türkiye'ye fabrika oyunu! Üç kağıtçılığın böylesi görülmedi
Gündem

IMF'den Türkiye'ye fabrika oyunu! Üç kağıtçılığın böylesi görülmedi

Habertürk canlı yayınına katılan Finansal Güvenlik Stratejisti Selva Tor, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye'ye yaptığı otomobil fabrikası oyununu anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 02:50:00 -

Finansal Güvenlik Stratejisti Selva Tor Habertürk canlı yayınında Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında neler yaptığını anlattı. Tor IMF eliyle Hyundai fabrikasının Türkiye'de kurulmasının engellendeğini söyledi.

Tor'un açıklamaları şöyle:

Türkiye'ye Yani siyasetin farklı dönemlerinde biz bunları gördük Türkiye'de siyasal kararların bu yatırım teşvik nerede ne olacak? IMF'nin telkiniyle değişmiştir. Hyundai fabrikası Türkiye'de fabrika kuracaktı ancak IMF destek vermedi ve fabrika Çekoslavakya'da kuruldu. Bunun AK Parti ile değil IMF ile alakası var.

"Birçok proje son yıllarda hayata geçti"

Bazı tarım politikaları da AB tarafından engellendi. Rahmetli babamın Eskişehir'de 1987 yılında prototipini yaptığı tank motoru da bir şekilde dış unsurların devreye girmesi nedeniyle kadük edildi. Siyaset ulusal bağımsızlık çizgisinde yapıldığında savunma sanayisinde de bir şeyler olabiliyor. Son 10 yılda yapılan savunma sanayisi hamlesi de bunu gösteriyor. 1990 yılında planlanan birçok füze projesi siyasi irade ile son yıllarda hayat buldu.

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