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Ekonomi IMF'den Orta Doğu için 'büyüme' tahmini
Ekonomi

IMF'den Orta Doğu için 'büyüme' tahmini

Yeniakit Publisher
2024-02-12 04:04:00 -
IMF'den Orta Doğu için 'büyüme' tahmini

IMF Başkanı Georgieva, Orta Doğu ekonomilerinin petrol üretimindeki kesintiler ve İsrail-Gazze çatışmasıyla büyüme tahminlerinin altında kaldığını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik görünümün dirençli kalmasına rağmen Orta Doğu ekonomilerinin petrol üretimindeki kesintiler ve İsrail-Gazze çatışması nedeniyle büyüme tahminlerinin altında kaldığını belirtti.

Dubai'de düzenlenen Arap Mali Forumu'nda konuşan Georgieva, belirsizliklere rağmen "küresel ekonominin şaşırtıcı derecede dirençli olduğunu" ancak, Gazze'de devam eden çatışmaların bölgesel ekonomiler üzerindeki potansiyel etkileri konusunda uyarıda bulundu.

IMF geçtiğimiz ay yayınladığı bölgesel ekonomik raporda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika için GSYH büyüme tahminini, kısmen kısa vadeli petrol üretim kesintileri ve Gazze'deki çatışmalar nedeniyle Ekim ayı tahminlerinin altında kalarak bu yıl %2,9'a düşürdü.

IMF geçtiğimiz ay küresel ekonomik büyüme tahminini yükselterek hem ABD hem de Çin'in görünümünü yükseltti ve enflasyonda beklenenden daha hızlı bir gevşeme olduğunu belirtti.

Georgieva, İsrail ve Filistin topraklarına komşu ekonomilerin çatışmaların turizm gelirleri üzerinde baskı yarattığını, Kızıldeniz'deki saldırıların ise küresel olarak navlun maliyetlerini düşürdüğünü söyledi.
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