IMF'den önemli İngiltere açıklaması

IMF Başkanı Christine Lagarde, Londra ve Brüksel arasında bir Brexit anlaşmasına varılamaması halinde İngiltere ekonomisinin daralacağını öngördüklerini bildirdi.

IMF'in İngiltere ekonomisi için yayınladığı raporun ardından konuşan Lagarde, "Kargaşaya yol açacak bir ayrılığın çok daha kötü sonuçları olur. Bir Brexit anlaşması olmaması İngiltere ekonomisini küçültür" dedi.

Konuşmasında her türlü Brexit senaryosunun İngiltere ekonomisi ve Avrupa Birliği için bedelleri olacağını belirten Lagarde, "Ticaret ne kadar çok engellenir, geciktirilir ise bedel o kadar yüksek olur"diye konuştu.

İngiltere ve Avrupa Birliği arasında bir anlaşmaya varılmasını umduğunu ve bunun için duat ettiğini de ifade eden Lagarde, "Düzensiz bir Brexit'in yol açacağı tedarik şokları, politika yapıcıların talebi büyütmeleri ile çözülemez. Brexit anlaşması olmaması sonrası ortaya konacak mali teşvikler faydalı olmaz" dedi.