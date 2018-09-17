THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

IMF'den önemli İngiltere açıklaması

IMF Başkanı Lagarde, "Eğer bir Brexit anlaşması olmaz ise İngiltere ekonomisi daralır" dedi

17 Eylül 2018 Pazartesi 14:09
IMF'den önemli İngiltere açıklaması

IMF Başkanı Christine Lagarde, Londra ve Brüksel arasında bir Brexit anlaşmasına varılamaması halinde İngiltere ekonomisinin daralacağını öngördüklerini bildirdi.

IMF'in İngiltere ekonomisi için yayınladığı raporun ardından konuşan Lagarde, "Kargaşaya yol açacak bir ayrılığın çok daha kötü sonuçları olur. Bir Brexit anlaşması olmaması İngiltere ekonomisini küçültür" dedi.

Konuşmasında her türlü Brexit senaryosunun İngiltere ekonomisi ve Avrupa Birliği için bedelleri olacağını belirten Lagarde, "Ticaret ne kadar çok engellenir, geciktirilir ise bedel o kadar yüksek olur"diye konuştu. 

İngiltere ve Avrupa Birliği arasında bir anlaşmaya varılmasını umduğunu ve bunun için duat ettiğini de ifade eden Lagarde, "Düzensiz bir Brexit'in yol açacağı tedarik şokları, politika yapıcıların talebi büyütmeleri ile çözülemez. Brexit anlaşması olmaması sonrası ortaya konacak mali teşvikler faydalı olmaz" dedi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 14:09
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlk başta danaya benzetildi! Şarköy sahilde şoke eden görüntü
    1. İlk başta danaya benzetildi! Şarköy..
    2. Alay edilirse zayıflayamaz
    3. Necat Karataş MHP İzmir İl..
    4. ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    5. Ukrayna Rusya ile 'dostluk..
    6. Amerika'da Türk işadamına casusluk..
    7. İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza
    8. Peygamber çiçeği şifa oluyor
    9. Müslüman olduğu için şortun altına..
    10. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    11. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    12. Özel okul teşvik sonuçları 2018 sorgula
    13. MHP İzmir İl Başkanı Karataş görevi..
    14. Onun odasını nasıl yapmalı?
    15. Fırsatçılara geçit yok! Karadeniz..
    16. İdlib neresidir? sorumuza akıl almaz..
    17. MEB özel okul teşvik ek yerleştirme ne..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gitti
    19. Bakan Bekir Pakdemirli'den millilik..
    20. Sakarya'da korkunç olay! Rögar..
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    İdlib’de büyük tezgâh
    İdlib’de büyük tezgâh