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IMF'den dikkat çeken Trump açıklaması

IMF Başekonomisti, Trump'ın Türkiye'ye uyguladığı yaptırım kararları ile ilgili açıklama yaptı. Başekonomist, "Donald Trump'ın bitmeyen gümrük vergileri, küresel ekonominin yarısından fazlasını oluşturan onlarca ülkeyi etkiliyor." dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 21:17
IMF'den dikkat çeken Trump açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın arkası kesilmeyen gümrük vergileri, küresel ekonominin yarısından fazlasını oluşturan onlarca ülkeyi etkiliyor. Uluslararası birçok ekonomist, ABD'nin küresel ticaret ve siyaset dengelerini hiçe sayan tartışmalı adımlarının ters teperek ülke ekonomisine zarar vereceğini vurguluyor.

ABD Başkanı Trump, aldığı radikal kararlar ve yaptığı skandal açıklamalarla tepki toplamaya devam ediyor.

Ülkesinin en önemli müttefikleri Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika ile ilişkilerini bozan Trump yönetimi, gümrük vergilerini siyasi koz olarak kullanmaktan da çekinmiyor. Trump'ın NATO müttefiki Türkiye'ye ilişkin son açıklamaları bu durumun son örneği oldu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iki ülke arasındaki ilişkilerin şu an iyi olmadığını ifade eden Trump, Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyum tarifelerini iki katına çıkarma talimatı verdiğini duyurdu.

TARİFELER 30'A YAKIN ÜLKEYİ ETKİLİYOR

ABD yönetiminin tarifelerle hedef aldığı tek ülke elbette Türkiye değil...

Küresel ticaret savaşının giriş safhası olarak kabul edilen çelik ve alüminyum tarifeleriyle teknik olarak Arjantin, Avustralya, Güney Kore ve Brezilya hariç olmak üzere bütün ülkeler hedef alınıyor.

Öte yandan, çelik ve alüminyum alanında yapılan ticaret göz önüne alındığında etkilenen ülke sayısı 30'a yaklaşıyor. Bu ülkelerin arasında Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İsveç, Romanya, Ukrayna, Belarus, Japonya, Kanada, Meksika, Çin, Rusya, Hindistan, Güney Afrika, Vietnam, Tayland, Tayvan, Katar, Endonezya, Malezya, Letonya, Moldova, Polonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Türkiye bulunuyor.

ABD'nin gümrük tarifelerinden olumsuz etkilenen bu ülkeler dünya ekonomisinin en az yüzde 60'ını oluşturuyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 21:17
  1. Türkiye
  2. Afrika
  3. Avrupa
  4. Almanya
  5. İtalya
  6. Japonya
  7. Japon
  8. Malezya
  9. Rusya
  10. Ukrayna
  11. Fransa
  12. Polonya
  13. İspanya
  14. Bahreyn
  15. Tayland
  16. Hindistan
  17. Letonya
  18. Vietnam
  19. Trump
  20. ABD

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