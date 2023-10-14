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Dünya IMF ülkeleri fon konusunda anlaştı
Dünya

IMF ülkeleri fon konusunda anlaştı

Yeniakit Publisher
2023-10-14 19:33:00 -
IMF ülkeleri fon konusunda anlaştı

Uluslararası Para Fonuna (IMF) üye ülkelerin, yıl sonuna kadar fonun kredi kaynaklarında artış yapılması konusunda anlaştı.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile Uluslararası Para ve Finans Komitesine (IMFC) başkanlık eden İspanya Ekonomi ve Dijitalleşme Bakanı Nadia Calvino, Fas'ın Marakeş kentindeki IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Nadia Calvino, basın toplantısında, üyeler arasında IMF'de kotaların artırılması yoluyla finansman seviyelerinin yükseltilmesine ilişkin temel olarak anlaşmaya varıldığını söyledi.

Kota artışının koşullarına ilişkin bilgi vermeyen Calvino, söz konusu artışın IMF'nin küresel finansal istikrarı korumasını sağlayacağını vurguladı.

IMF'yi harekete geçmesi için finansal açıdan güçlü kılacak

IMF Başkanı Kristalina Georgieva da İsrail-Filistin çatışmasının küresel ekonomi için bir başka belirsizlik kaynağı olduğunu belirterek, çatışmanın küresel ekonomi üzerindeki etkisini ölçmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.
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Kotaların artırılmasından sonra IMF'nin üyelerinin oy haklarının değiştirilmesinin "bir sonraki adım" olması konusunda anlaştıklarını bildiren Georgieva, bunun için net bir plan olması konusunda mutabık kalındığını aktardı.

Georgieva, kota artırımının, Kovid-19 salgını gibi "başka bir ekonomik şokla karşı karşıya kalınması durumunda IMF'yi harekete geçmesi için finansal açıdan güçlü kılacağını" vurguladı.

Yoksul ülkeler için 3 milyar dolarlık ek kredi

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yazılı açıklamasında ise Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Vakıf Fonunun (PRGT) 3 milyar dolar artırılması hedefine ulaşıldığını bildirdi.

Düşük gelirli ülkelerin imtiyazlı koşullarda kullandıkları PRGT kredilerinin, Kovid-19 salgınından beri beş kat artarak 30 milyar dolara çıktığını belirten Georgieva, yaklaşık 30 ülkenin kredileri kullandığını ifade etti.

IMF kotaları

Ülke ekonomisinin büyüklüğüne göre ayarlanan IMF kotaları, bir ülkenin IMF'ye ne kadar fon sağlaması gerektiğini, oy gücünü ve alabileceği azami kredi miktarını belirliyor.

Ekonomileri Batılı gelişmiş ülkelere göre önemli ölçüde daha hızlı büyüyen Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler, artan ekonomik ağırlıklarını yansıtacak şekilde uzun süredir kotaların yeniden ayarlanması konusunda çağrı yapıyordu.

ABD yaklaşık yüzde 17,43 ile IMF kotalarının en büyük payına sahip bulunurken, küresel ekonomik üretimin yaklaşık yüzde 18'i oluşturan Çin'in payının yalnızca yüzde 6,40 olması dikkati çekiyordu.

Kota artışında anlaşma sağlanmasıyla IMF üyelerinin ekonomik ağırlığını daha iyi yansıtacak şekilde gelecekte oy haklarının da güncellenmesi bekleniyor.

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