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Ekonomi IMF, Türkiye’den mali destek talebi gelip gelmediği ile ilgili açıklama yaptı
Ekonomi

IMF, Türkiye’den mali destek talebi gelip gelmediği ile ilgili açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
2023-08-28 18:00:00 - 2023-08-28 18:00:46
IMF, Türkiye’den mali destek talebi gelip gelmediği ile ilgili açıklama yaptı

"IMF teknik ekibi, 4. madde konsültasyonuna hazırlık amacıyla Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacak"

 

 

WASHINGTON

Uluslararası Para Fonu (IMF), teknik ekibinin 4. madde konsültasyonuna hazırlık kapsamında eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacağını belirterek, Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini bildirdi.

IMF'den teknik ekibin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "IMF teknik ekibi, 4. madde konsültasyonuna hazırlık amacıyla Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacak." ifadesi kullanıldı.
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Ziyaretin son ekonomik gelişmeler, ekonomik görünüm ve makro finansal politikalar hakkında görüş alışverişinde bulunma fırsatı da sunacağı belirtilen açıklamada, "IMF, Türk yetkililerden Fon'dan mali yardım talebinde bulunma niyetinde olduklarına dair herhangi bir işaret almadı." denildi.

 

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