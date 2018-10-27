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IMF Arjantin'e 56,3 milyar dolar verecek

Uluslararası Para Fonu (IMF), Arjantin’e stand-by anlaşması çerçevesinde verilecek toplam kredi tutarının 56,3 milyar dolara yükseltildiğini bildirdi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 09:07
IMF Arjantin'e 56,3 milyar dolar verecek

Kuruluştan yapılan yazılı açıklamaya göre, IMF Yönetim Kurulu, ekonomik krizle mücadele eden Arjantin’le haziran ayında yapılan 36 aylık stand-by anlaşması kapsamındaki ilk değerlendirmesini tamamladı.

Arjantin hükümetine ülkenin ekonomik performansına yönelik ilk değerlendirmenin tamamlanması sayesinde 5,7 milyar dolar çekme hakkı tanınacağı kaydedilen açıklamada, hazirandan bu yana verilen toplam finansmanın 20,4 milyar dolara ulaştığı bilgisine yer verildi.

56,3 milyar dolara yükseltildi

Açıklamada ayrıca IMF Yönetim Kurulu’nun stand-by anlaşması çerçevesinde verilecek toplam kredi tutarının 50 milyar dolardan 56,3 milyar dolara yükseltilmesini onayladığı belirtildi.

Brezilya ve Meksika'nın ardından Latin Amerika'nın en büyük üçüncü ekonomisine sahip Arjantin, pesoda yılın başından beri yaşanan sert değer kaybıyla derinleşen ekonomik kriz nedeniyle mayısta Uluslararası Para Fonunun (IMF) kapısını çalmak zorunda kalmıştı.

IMF'nin bugüne kadar vereceği en yüksek borç miktarını içeren stand-by anlaşması, Arjantin'in para fonuyla 1956'dan bu yana yaptığı 39 anlaşmanın sonuncusu olarak tarihe geçmişti.

IMF'ye en fazla başvuran ülkelerden biri olan Arjantin, kuruluştan en son 2000 yılında 40 milyar dolar borç almıştı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 09:07
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