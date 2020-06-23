IMF açıkladı: Türkiye'nin rezervlerinde dikkat çeken yükseliş
IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bir önceki ay 20,39 milyon ons olan rezervler, Mayıs ayı sonunda 21,28 milyon onsa yükseldi.
IMF verilerine göre Türkiye'nin altın rezervi yükseldi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) verileri, Türkiye'nin altın rezervinin mayıs ayında arttığını gösteriyor.
IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bir önceki ay 20,39 milyon ons olan rezervler, Mayıs ayı sonunda 21,28 milyon onsa yükseldi.