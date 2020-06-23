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Ekonomi

IMF açıkladı: Türkiye'nin rezervlerinde dikkat çeken yükseliş

IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bir önceki ay 20,39 milyon ons olan rezervler, Mayıs ayı sonunda 21,28 milyon onsa yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 16:19:00 - 2020-06-23 16:22:47
IMF açıkladı: Türkiye'nin rezervlerinde dikkat çeken yükseliş

IMF verilerine göre Türkiye'nin altın rezervi yükseldi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verileri, Türkiye'nin altın rezervinin mayıs ayında arttığını gösteriyor.

IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bir önceki ay 20,39 milyon ons olan rezervler, Mayıs ayı sonunda 21,28 milyon onsa yükseldi.

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Yorumlar

Putsavar

imf bizden para istiyor dünya bizden para istiyor.biz bize yeterizzzz caaaahaaapeeelilerrr .... zihniyetler neee oldddiii hani batıkdık hani bitikdik kapak olsun size
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