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İMEAK DTO, meclis toplantısında AK Partili Necip Nasır’ı ağırladı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, şubat ayı meclis toplantısını üyelerinin yoğun katılımıyla ALTO Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:49
İMEAK DTO, meclis toplantısında AK Partili Necip Nasır’ı ağırladı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, şubat ayı meclis toplantısını üyelerinin yoğun katılımıyla ALTO Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Toplantının sonunda AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır da, üyelerle bir araya geldi.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, şubat ayı meclis toplantısını yaptı. Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı üyeler tarafından yoğun ilgi gördü. Odanın şubat ayı faaliyetlerinin paylaşımının ardından program, Aliağa Vergi Dairesi Müdürü Yücel Aydoğan "Vergi Haftası” dolayısıyla gerçekleştirdiği konuşmayla devam etti.

 

ASMİRA Grup Genel Müdürü Erhan Seyhan, Aliağa’nın ikmal bölgesi olarak Ege geçişlerindeki önemini ve transit geçiş izinlerinin verilmesi durumunda bölgeye katkılarının ne olacağı yönünde bir sunum gerçekleştirdi. Seyhan, transit geçiş izinlerinin verilmesi söz konusu olursa denizciliğin uluslararası sularda tanınırlığının artacağını, İzmir’in deniz ticaretinde bir marka olacağını, acente ve kumanya hareketliliğinin olacağını, Ege’nin bunker sektöründe yükseleceğini, ülke ekonomisine katkının çok yüksek miktarda artacağını dile getirdi.

 

Ege Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Ozan Düzbastılar da, meslek yüksek okulu olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri, okulun sektöre katkısını anlattığı konuşmasında, yakın zamanda Denizcilik Fakültesi’nin Aliağa’ya kurulacağını belirtti.



"Denizde iş var, aş var, gelecek var"

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek ise odada yapılan faaliyetlerin önemine değindi. Şimşek:

 

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin başlatmış olduğu ve genel başkanımız Tamer Kıran’ın ‘Türk denizcilik sektörü olarak istihdam seferberliğinde elimizi taşın altına koyacağız’ diyerek istihdam seferberliğine verdiği destekle birlikte bizlerde Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak ’Denizde İş Var’ kampanyasına desteklerimizi sunuyoruz. İlave istihdamın 3 ay boyunca maliyeti işverene sıfır. Devamındaki 9 ay boyunca sigorta primi ve vergileri devletimiz tarafında karşılanacak. İstihdam edilecek kişi kadın, genç veya engelli ise 9 aylık süre 15 aya uzamış olacak; ayrıca sıkıntıda olan işverenin faaliyetleri durmuş ya da azalmış ise, çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği kapsamında işsizlik sigortası fonundan ödeniyor. Tüm bu teşviklere ilişkin tüm detaylar istihdam seferberliği.org adresinden ulaşmak mümkün. Tüm işverenlerimizi bu kampanyaya katılım göstermeye davet ediyoruz. Bu istihdam seferberliğinde biz de varız. Ülkemizin denizlerinde bereket var, umut var. Denizde iş var, aş var, gelecek var."



AK Partili Milletvekili’nden ziyaret

 

Meclis toplantısının ardından AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, bir ziyarette bulundu. İMEAK Deniz Ticaret Odası üyeleriyle bir araya gelen Nasır, "İzmir’in dinamiklerini dile getirmek için etkili olan bir faktörde yerel yönetimlerdir. Bu noktada İzmir’in gerçekten hak ettiği değere ulaştırmak için denizcilik sektörü iş dünyasının analitik düşündüğünü, objektif değerlendirmelerde bulunduğunu biliyoruz. Sektörün her türlü sıkıntısında Ankara’da bir kapısı olduğunu belirtmek isterim” diye konuştu.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek ise ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır’a teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:49
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. doğa

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